¿Adiós Liga BBVA MX? James Rodríguez reveló desgarradores detalles de su retiro

James Rodríguez es actualmente uno de los grandes atractivos que se tienen en el torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, pues además de su recorrido en grandes equipos de Europa como en el Real Madrid o el Bayern Múnich de Alemania, en el presente certamen del futbol mexicano ha brillado en un León que actualmente es sublíder de la competencia.

A sus 33 años de edad, el mediocampista colombiano ha demostrado que aún tiene futbol de sobra en sus botines, pues hace apenas algunos meses fue MVP de la Copa América 2024 en la cual llegó hasta la final, misma que perdieron los cafeteros ante Argentina.

Asismismo, en el Clausura 2025 de la Liga BBVA MX ha sido pieza fundamental para que el León regrese a los primeros planos y esté compitiendo con el América por el liderato general, sin embargo, el nacido en Cúcuta, Colombia, podría retirarse de las canchas antes de lo pensado.

Primeras palabras de James Rodríguez tras su llegada a la Liga MX

James Rodríguez revela que podría retirarse después del Mundial 2026 en México

En entrevista concedida con Edu Aguirre de el medio de comunicación español El Chiringuito, James Rodríguez se sinceró sobre su posible retiro, en donde además reveló que no le interesa ser entrenador y que su pequeña hija le pidió colgar los botines a cierta edad.

“Quiero jugar el Mundial 2026 y ver si sigo un año más o dos si mi cuerpo me responde bien y si no, no. Después del Mundial decidiré”, aseguró el ex jugador del Everton, sin embargo añadió que “mi hija quiere que siga hasta los 39. Es verdad que mi futbol, que es más de toque y no tan físico, me podría ayudar a seguir. Mi hija me va a matar si le digo que después del Mundial me retiro. Por ella me lo pensaría”.

Finalmente, James aseguró que no se ve como entrenador de ningún equipo, pero su deseo es seguir en el mundo del futbol desde el lado de la gestión deportiva.

¿Hasta cuándo tiene contrato James Rodríguez en México?

En el Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, James Rodríguez ha tenido destacados números con el León, pues es uno de los más valiosos en cuanto a aportaciones ofensivas, colaborando en un total de siete anotaciones de La Fiera.

Números de James Rodríguez en el Clausura 2025:



Partidos: 11

Goles: 2

Asistencias: 5

De acuerdo al portal especializado, Transfermarkt, James Rodríguez tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2025 y aún no se sabe si renovará para llegar a punto al Mundial de México 2026.

