Liga MX lanza campaña para prevenir el cáncer de próstata

La Liga MX lanzará campaña para prevenir el cáncer de próstata en el mes de noviembre. La iniciativa ''Hazte el check, sigue el juego’’ será encabezada por Rubén Omar Romano; sobreviviente de este padecimiento y director técnico del futbol mexicano. Así lo dio a conocer el Comisionado de la Federación del Futbol Mexicano (FMF) Mikel Arriola.

El directivo reveló que la campaña tiene como objetivo prevenir y concientizar a los hombres sobre dicha enfermedad y que mejor que con un deporte del que son aficionados: “Es un honor formar parte de esta iniciativa. Creo que se combinan dos cosas, primero la historia de un hombre y luego la relación que tiene con el deporte más famoso del mundo. En la salud debemos virar de lo curativo a lo preventivo, es lo más eficiente que se puede hacer.

Sumar el futbol es aumentar el alcance. México, es el segundo lugar en población aficionado al fútbol. El 69 % de la población es aficionada al fútbol y además tenemos fans en Estados Unidos. Utilicemos la resonancia del futbol y de una figura como lo es Rubén Omar Romano para mandar el mensaje de la prevención. El mes de octubre estamos ubicados en el cáncer de mama y ahora en noviembre será para impulsar el cáncer de próstata”, comentó Arriola.

Ejemplo de resiliencia

Por otro lado, el estratega argentino habló sobre su experiencia: “Yo ni siquiera sabía si tienes la capacidad para enfrentarnos a algo absolutamente desconocido. Es una alegría el poder hacer historia con la primera campaña de detección temprana y prevención del cáncer de próstata”, comentó Romano. De acuerdo con las estadísticas, en México 1 de cada 6 hombres padece cáncer de próstata y anualmente se detectan más de 25 mil casos.