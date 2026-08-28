La Liga BBVA MX dio marcha atrás en el pedido de cambio de indumentaria a Chivas para jugar con Pachuca

Chivas se prepara para visitar al Pachuca en la Jornada 6 del Apertura 2026 con una modificación que finalmente no será necesaria. La Liga BBVA MX había adelantado que el Guadalajara utilizaría una combinación poco habitual de su uniforme, pero horas antes del encuentro actualizó la información y mantuvo la vestimenta tradicional del conjunto tapatío.

¿Cuál había sido el pedido de la Liga MX a Chivas?

En los días previos al encuentro, la Liga MX publicó la información correspondiente a las indumentarias que utilizarían Pachuca y Chivas en el Estadio Hidalgo. En el caso del Guadalajara, apareció con el jersey local y calcetas rojas.

|X: Chivas

La modificación llamó la atención porque las calcetas rojas no forman parte de la combinación que Chivas utiliza habitualmente con su uniforme de local. Pues hasta ahora han lucido medias blancas o azules.

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Sin embargo, la información cambió en las horas previas al compromiso. La plataforma oficial del futbol mexicano actualizó la indumentaria correspondiente al Guadalajara y confirmó que finalmente podrá utilizar su habitual combinación.

¿Cómo será finalmente el uniforme de Chivas contra Pachuca?

Chivas jugará ante Pachuca con su jersey tradicional de local y las calcetas azul marino que suele utilizar con esta indumentaria. De esta manera, el equipo dirigido por Gabriel Milito no tendrá que realizar el cambio de indumentaria.

La modificación de último momento permite al Guadalajara mantener una combinación que ya es habitual para sus partidos. La actualización de la Liga MX confirmó el cambio en la indumentaria antes del encuentro correspondiente a la Jornada 6, según reveló Rebaño Pasión.

|Crédito: Instagram/@chivas

Mientras tanto, Pachuca también tendrá un factor particular alrededor del partido. La directiva del conjunto hidalguense informó que, por medidas de seguridad, no permitirá el acceso a la Cabecera Norte del Estadio Hidalgo a los aficionados que porten el jersey de Chivas.

¿Cuándo juegan Pachuca vs. Chivas?

Pachuca y Chivas se enfrentarán este sábado 29 de agosto en el Estadio Hidalgo. El partido correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026 está programado para comenzar a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

El Guadalajara buscará sumar puntos fuera de casa en un encuentro que tendrá como uno de sus detalles particulares el cambio de última hora en la indumentaria rojiblanca.

