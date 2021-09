Cobertura en vivo: Pumas vs Chivas | Liga BBVA MX

Los Pumas de la Universidad reciben a las Chivas del Guadalajara este domingo en Ciudad Universitaria en duelo correspondiente a la jornada 8 del Torneo Grita México 2021 de la Liga BBVA MX. Se trata de un choque entre dos equipos con urgencia de sumar puntos debido a su actual posición en la tabla.



A pesar de haber logrado vencer 2-1 al Necaxa en su más reciente compromiso del certamen, el conjunto tapatío se mantiene en una posición que no está acorde a historia. Después de siete encuentros disputados, los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich se ubican en el lugar 11 de la clasificación con nueve puntos, producto de dos victorias, tres empates y dos derrotas. No obstante, como visitantes los jaliscienses todavía no conocen la derrota. Hasta el momento cuentan con un triunfo y dos empates en esa condición.

Ambos sufrirán bajas

Por su parte, la situación de los universitarios luce más complicada aún. Por el momento se sitúan en la antepenúltima posición de la tabla (16) con cinco puntos, luego de haber ganado solamente un encuentro, rescatado dos empates y caído en cuatro ocasiones. Además, para este partido, los Felinos no podrán contar con tres futbolistas que fueron expulsados en el encuentro anterior frente a Toluca, su delantero Juan Dinenno, el lateral derecho Alan Mozo y el canterano Ángel García, además del portero Alfredo Talavera, quien se encuentra lesionado. Los juveniles Emanuel Montejano, Pablo Bennevendo y el guardameta Julio González serán los elegidos por el entrenador argentino Andrés Lillini para cubrir las ausencias.

Del otro lado, Vucetich no podrá disponer, ni de Ángel Zaldívar, ni de Alexis Vega, quienes no hicieron el viaje a la Ciudad de México por distintos padecimientos. Zaldívar presenta una lesión en el muslo izquierdo, mientras que Vega arrastra un esguince de tobillo desde el partido de eliminatoria mundialista que disputó con la Selección Mexicana frente a Costa Rica.

Capitalinos y jaliscienses se medirán este domingo a las 17:00 hrs. en el Estadio Olímpico Universitario. Sigue las acciones del encuentro aquí.