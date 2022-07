Comisión Disciplinaria sanciona a Miguel Herrera y Víctor Vucetich

La Comisión Disciplinaria dio a conocer una serie de sanciones contra equipos y directores técnicos, después de algunos incidentes ocurridos en la jornada 1 del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX.

De acuerdo con el organismo, los clubes Monterrey y Atlas inclumplieron “el acuerdo tomado por la Asamblea de Clubes de la Liga BBVA MX y el artículo 79 del Reglamento de Competencia de la Liga MX” en los cuales se establece que “ningún grupo de animación podrá acudir a los partidos de su club en calidad de visitante”. Por tal motivo, ni la barra de Rayados, ni la de los Rojinegros podrá asistir a los partidos de la segunda fecha ante América y Cruz Azul, respectivamente.

La excéntrica boda de Diego Armando Maradona | Show Biz Botanero

Sanciones a Miguel Herrera y Víctor Manuel Vucetich

Por su parte, tanto el entrenador de los Tigres, Miguel Herrera, como el de Monterrey, Víctor Manuel Vucetich fueron multados económicamente por haber criticado el arbitraje y “transgredir el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol”.

En el caso de “Vuce”, todo se derivó de una queja emitida al término del duelo que sostuvieron frente al Santos en el TSM. El apodado “Rey Midas”, consideró que el silbante Jorge Pérez Durán, debió haber marcado un penal a su favor por una supuesta falta de Félix Torres sobre Rodolfo Pizarro en los últimos minutos del encuentro.

“Creo que es evidente el penal, el último, ya lo observé, es clarísimo penal, no sé por qué no lo marcó. Hay mucha suspicacia en ese sentido, en todos los comentarios que escucho por parte de los medios, eso se lo dejó a la gente que debe estar observando este tipo de situaciones”, declaró en la conferencia de prensa posterior al compromiso.

También te puede interesar: ¿Cuánto cuesta un boleto para ir al Mazatlán vs Tigres?

“No sé por qué no marca el penal y eso no quita que nosotros hemos dejado de hacer algunas cosas, pero el árbitro tiene que marcar lo que ve, lo que está ahí y es muy clara, entonces cuando es una cosa muy clara, yo creo que no hay duda, o sea no tiene por qué no sancionar”, agregó.

Aldo De Nigris, auxiliar de Vucetich también fue castigado económicamente y con un partido de suspensión por una publicación realizada en su cuenta de Twitter minutos después de que terminara el choque.

Por su parte, Miguel Herrera lamentó que el árbitro Óscar Macías marcara un penalti favorable a Cruz Azul, por una falta, que a su juicio, se asemejaba a otra que les habían cometido anteriormente y no fue penalizada de la misma manera.

“Te frustra porque trabajas, el equipo trabaja dentro de la cancha y con la mano en la cintura echan al traste todo tu trabajo. Al final de cuentas no sé si es falta, puede ser o no, pero es la mismíta jugada 30 segundos atrás, entonces es lo que nosotros no podemos entender, que un árbitro tenga criterio desigual en mismas jugadas”, comentó.

Tal vez te puede interesar: Estadio Azteca remodela sitio web para personas con discapacidad

“Si me dijeran que un árbitro pitó en Guadalajara, México y Monterrey y tres árbitros tuvieron diferentes tomas de decisiones en las misma jugada, estoy de acuerdo, pero que el mismo árbitro tenga el criterio diferente en la misma jugada, en el mismo partido… Esperemos que Archundia (Armando) empiece a trabajar y lo va a hacer mucho mejor” , añadió en referencia al nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje.

El monto que tendrán que pagar los personajes antes mencionados no fue dado a conocer.