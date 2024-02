Así va la tabla general del Torneo Clausura 2024 tras la jornada 8

A pesar de perder ante el América en la cancha del Estadio Azteca, Cruz Azul continúa como líder de la Liga BBVA MX, con los mismos puntos pero mejor diferencia de goles que el Pachuca, segundo lugar del certamen hasta el momento.

El equipo cementero dirigido por Martín Anselmi cayó en el Clásico Joven después de un mal primer tiempo en el que permitió una anotación de Julián Quiñones, y una parte complementaria en la que fue muy superior, recuperó la memoria, pero en la que no logró derribar a la defensa azulcrema a pesar de superar al cuadro local en posesión y remates.

Resumen: Chivas 3-1 Pumas | Jornada 8 del Clausura 2024

Con estos tres puntos, el América ya está a uno del liderato y ha subido hasta la cuarta posición, con los mismos puntos que Rayados, aunque el club regiomontano ha jugado un partido menos que el resto. De ganarlo, accedería a la punta de la tabla.

Por su parte, el Toluca aprovechó la localía para vencer 2-0 a Tijuana y escalar a la quinta posición, con un punto más que Pumas, Chivas, Tigres y Necaxa, todos ellos con 15 unidades.

Te puede interesar: Jugador del Osasuna es hospitalizado por perder el conocimiento en partido

Con ese resultado, los choriceros confirman su paternidad ante los Xolos, pues han ganado al equipo fronterizo en siete de sus últimos ocho enfrentamientos. Por si fuera poco, Miguel Herrera podría estar en la cuerda floja respecto a su continuidad en el banquillo, pues su equipo ocupa la posición 15 del torneo, con cuatro empates, cuatro derrotas, y sin conocer el triunfo en ocho compromisos.

Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la jornada 8

Cruz Azul | 19 PUNTOS Pachuca | 19 PUNTOS Monterrey | 18 PUNTOS América | 18 PUNTOS Toluca | 16 PUNTOS Pumas | 15 PUNTOS Tigres | 15 PUNTOS Chivas | 15 PUNTOS Necaxa | 15 PUNTOS León | 10 PUNTOS Atlas | 9 PUNTOS Querétaro | 8 PUNTOS San Luis | 7 PUNTOS Mazatlán | 6 PUNTOS Tijuana | 4 PUNTOS Santos | 4 PUNTOS Puebla | 4 PUNTOS Juárez | 2 PUNTOS

Te puede interesar: Cruz Azul vs Chivas podría jugarse en el Estadio Azteca

A mitad de esta semana se jugarán tres partidos de la jornada 9, recordando que varios equipos disputaron esta fecha por adelantado la semana pasada. Los compromisos pendientes son: Querétaro vs San Luis, Tigres vs Juárez, Tijuana vs Rayados de Monterrey.