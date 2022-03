Liga BBVA MX usará redes sociales para evitar violencia en estadios

El futbol mexicano se manchó de sangre para siempre, tras lo sucedido en el Querétaro vs Atlas. Buscando evitar que se vuelva a vivir un episodio así, Mikel Arriola, presidente de la Liga BBVA MX, anunció una nueva estrategia de redes sociales con la que podrían prevenir cualquier tipo de violencia en los estadios.

El episodio en el Estadio Corregidora fue lamentable. En lo que se llevan a cabo las investigaciones correspondientes y se anuncian las sanciones, Mikel adelantó que ya no habrá barras visitantes en los partidos, además de que el inmueble del Querétaro quedará suspendido.

Nueva estrategia de redes sociales en la Liga MX

“Revisar mejor la inteligencia de redes sociales para detectar banderas amarillas o banderas rojas, para determinar si hay un riesgo. En caso de que exista determinaremos si se juega a puerta cerrada o se reprograma el partido”, fue lo que dijo el presidente de la Liga BBVA MX, en palabras para W Deportes.

Hay varios mensajes que circularon en redes sociales, antes del partido entre Querétaro y Atlas. La mayoría podría interpretarse como algo meramente futbolístico pero el resto sí podría haber alertado de lo que iba a suceder en el Corregidora. De igual manera dieron a conocer que harán uso de la tecnología para el registro de las personas que vayan a los estadios, a quienes se les generará un código QR.

Fans o Aficion durante el partido Queretaro vs Atlas, correspondiente a la jornada 09 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La corregidora, el 05 de Marzo de 2022.

La intención de la Liga BBVA MX y de Mikel Arriola, es erradicar por completo la violencia. Es por eso que en la Asamblea de Dueños extraordinaria que se llevará a cabo el martes 8 de marzo, le pedirán a cada uno de los equipos explicar cuál es la relación real que tienen con sus grupos de animación.

Luego de lo sucedido en el Querétaro vs Atlas, se decidió suspender el resto de la Jornada 9 del Clausura 2022, dejando el Pachuca vs Tigres, Pumas vs Mazatlán y Xolos vs Atlético San Luis sin jugarse. Será en los próximos días cuando se den a conocer las nuevas fechas para dichos encuentros.

