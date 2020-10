Este 11 de octubre se celebra el Día del Árbitro y así los recordamos

Este 11 de Octubre se celebra el Día del Árbitro. Para muchos es un día que pasará desapercibido, pero para el árbitro, que cada fin de semana imparte justicia en las canchas del llano, hasta el profesional, lo recordaran con gusto.

Los que juegan o jugaron fútbol, a cualquier nivel, saben que había árbitros de todo tipo: el amable, el dejado, el que no corría, el que sacaba tarjetas para todo, el que era una eminencia en la cancha, el que regañaba a todos, en fin, había infinidad de caracteristicas.



Fui bendecido en poder ser árbitro: Arturo Brizio

Uno de los mejores árbitros mexicanos fue Arturo Brizio: “Fui un bendecido en poder tener 2 carreras que me apasionaron en su momento, como fue la carrera de Lic en Derecho y la carrera de árbitro, sin embargo creo yo y si me dieran escoger algunas de las 2, indudablemente hubiera escogido ser árbitro , mi realización personal dependió mucho de esa activad y de alguna manera a los 19 años empecé el curso arbitral y hasta la fecha sigo inmiscuido en este mundo.”

A Brizio lo recordamos por tener el récord de más expulsiones en Copas del Mundo, tiene 7 en 6 partidos, la que más impactó al mundo futbolístico, fue la expulsión a Zinedine Zidane: “Francia había inaugurado el mundial en Marsella, y después jugó vs Arabia Saudita en el Stade de France, era su debút ante su gran público y viene una jugada en la cuál , yo voy viendo la jugada , por que habrá quien piense que es una cacería o que va uno cazando a la estrella y no es así, simplemente vas viendo las acciones y yo veo que un jugador, le pisa la cabeza a un adversario y no me queda la menor duda de que hay que expulsarlo, y cuándo saco la tarjeta roja, me percato de que era Zinedine Zidane. No había forma de echar marcha atrás, estaba yo convencido de que lo que había visto estaba en lo correcto y después el video me da toda la razón y una vez más FIFA, la pone buena, al árbitro mexicano y nos permite seguir adelante en el torneo. Él se queda sorprendido, al ver la tarjeta roja y después pasa a mi lado, murmurando alguna cosa, que no alcance ni siquiera a escuchar y no hubo mayor repercusión, el técnico francés reconoció en una entrevista después del partido que había sido una equivoación de su jugador , y pues ya quedó como una anécdota que al final me ha acompañado toda mi vida”

Los que tuvieron la oportunidad pitar en el fútbol profesional, saben que tenían que marcar su territorio e imponer su autoridad, así fue FELIPE RAMOS RIZO: “Hacerme respetar, yo creo que eso era lo más importante para mí, que supieran que existía”

Una vez FELIPE, le tocó pitar en Monterrey, y nos cuenta una anécodta que al día de hoy, recuerda con cariño, ya que es el ejemplo claro, de ser árbitro, un periodista le preguntó: OIGA NO LE DA MIEDO, ESTADIO LLENO, EXPULSAR UN JUGADOR, MARCAR UN PENAL El día que tenga miedo de hacer esto, mejor no arbitro”

Hay partidos que marcan a uno, y que definen el rumbo de su carrera, por ejemplo a EDGARDO CODESAL, le valió pitar la final de la copa del mundo de Italia 90: “El partido más importante y más trascendente, y el que me lleva a lograr el sueño máximo de estar en una final de copa del mundo, fue el partido de 4tos de final de Inglaterra vs Camerún”

Pero ser árbitro no es fácil, ya que muchas veces los animos se calientan y muchas veces son agredidos, Codesal, vivió un episodio complicado en Bolívia: “Aunque era en un eliminatorio Pre Olímpico Sudamericana, senti el riesgo de una amenaza física, por parte de todo el estadio, inclusive intentaron llegar a agredirme. Si no se retira la policia y viene el ejército a cuidar nuestra integridad física, yo no voy a salir al 2do tiempo. Cuándo expulso al capitán por que vino a mentar la madre , me dijo: AQUÍ NO SE EXPULSA A NADIE HIJO DE TU TAL POR CUAL , dije: cómo que no, se va ese que dió la patada y se va usted también por insultarme. AQUÍ NO SE EXPULSA A NADIE, ESTA GENTE TE VA A MATAR, a lo mejor intentará matarme pero por lo menos usted ahora se va. Y así fue, gracias a que llegó el ejército nos salvó la vida, por que el estadio termino diciendo maten al árbitro “

Algo parecido vivió BONIFACIO NUÑEZ VEGA, quién vivió un episodio, que afortunadamente hoy lo puede contar: “Aquel botellazo en Ciudad Victoria, tuve que ser custodiado y sacado por el otro lado del estadio, por que la gente estaba enardesida, y fue una de las ocasiones que tuve miedo”

Me sentía más cómodo en un terreno de juego que en el sofá de mi casa: Francisco Chacón

Árbitro, no cualquiera, así nos cuenta FRANCISCO CHACÓN, quién fue referente del arbitraje mexicano en los últimos años; “Yo siempre dije, que me sentía más cómodo en un terreno de juego que en el sofá de mi casa, de mi sala. Todo mundo es buena gente hasta que no demuestra lo contrario, me llevaba bien con todo mundo, pero siempre con una línea de respeto”

Y si, todos los árbitros tuvieron sus roces, con jugadores, técnicos, porra y afición, PACO CHACÓN, confiesa que no se llevaba con Gerrado Torrado, actual Director de Selecciones Nacionales: “con uno que no tuve la oportunidad de llegar a hacer click... fue con gerardo Torrado, era un tipo de un carácter muy fuerte, muy explosivo y yo creo que yo soy así y nunca pudimos congeniar... y de entrenadores con Hernán Cristante, obviamente con Miguel, que no me dejaba y lo expulse varias veces. Pero algo que le diría al paco chacón de árbitro, sería qué no cambie su estilo, que siga siendo auténtico y que siga casandose con la suya”

Lo que es un hecho, es que si la vida les diera una segunda oportunidad, no dudarian en ser árbitros, una vez más.

ABC “Mire yo pensé que era el 10 de mayo, (Risas) pero si es un día especial, es una actividad que a veces puede ser incomprendida, pero los que abrazamos esta profesión, se vuelve una especie de droga, si lo invitan alguna vez al arbitraje, dificilmente se sale y además tiene una maravilla: que la gente que pitó 1era div, 2da div, 3era div, que fue asistente que llegó a FIFA, llegó a mundiales, normalmente , salvo excepciones, se va agradecido con la profesión”

FRR “Yo creo que de las cosas que me dijeran que volvería a hacer en la otra vida, sería árbitro”

BNV “Sin duda volvería a ser árbitro, sin duda”

EC “Es parte inherente de la carrera sabes que estas expuesto a esas situciones,e xiste un riesgo físico. Creo que ser árbitro es un reto maravilloso”

FC “Si a mi me dicen, oye sabes que vas a volver a nacer y quieres ser jugador, o quieres ser árbitro, estoy totalmente seguro, que elegiría ser árbitro, la verdad es una profesión increíble”

Felicidades a todos los árbitros.