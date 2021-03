América es el más grande de todo México: Roger Martínez

Ya quedó atrás el tiempo en que Roger Martínez estaba relegado en el América. Con la llegada del técnico Santiago Solari, el colombiano ha ganado más protagonismo y asegura que se encuentra muy tranquilo en el nido.

Incluso se llegó a especular que buscó salir de la Liga BBVA MX para ir rumbo al futbol europeo, ante la falta de minutos que tenía anteriormente, cuando estaba Miguel ‘El Piojo’ Herrera.

“Yo no tengo en la cabeza eso, en este club todo futbolista debe estar contento y se ha dicho cosas que no son ciertas, porque nunca dije que estaba mal o que me quería ir, es el club más grande de México y cualquier futbolista estaría feliz aquí; yo me siento bien y tengo mi cabeza acá para ayudar al equipo”, señaló Roger en conferencia de prensa de este viernes.

El atacante ha participado en ocho de los nueve partidos que van del Guardianes 2021, en donde ha sido titular en dos de ellos. Además, ha marcado dos anotaciones.

“Si mucha gente me quería fuera era por muchas cosas que se decían que sinceramente no eran ciertas, pero nunca presté atención a eso. Siempre pensé en trabajar y en dar el máximo pero sabía que en cualquier momento iba a tener una oportunidad y trato de ayudar al club y estoy contento porque estoy teniendo minutos”, agregó.





Incluso la directiva de las Águilas ya lo tenía considerado fuera de la institución, pero eso no ha desconcentrado al colombiano.

“El futbolista siempre tiene que mantenerse trabajando y siempre tiene que dar el máximo en los entrenamientos y estar preparado trabajando siempre, eso es lo que yo hago y hacía anteriormente sin importar muchas cosas que se digan afuera, la verdad es que mi cabeza siempre ha estado en trabajar y esperar los momentos y ahora que tengo la oportunidad de jugar estoy muy contento”, apuntó.

Apenas en la Jornada 8, Roger Martínez fue titular en la visita del América ante los Xolos, en el que tuvo buena participación en el triunfo de su equipo.

Ahora, este sábado ante León, se verá si repite o no, aunque ya dejó en claro que está contento con su actual momento.