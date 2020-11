América, Tigres y Cruz Azul van por el título de la CONCACAF en un nuevo formato

La Liga de Campeones 2020 se resolverá en un formato recortado de siete partidos y una sede única en territorio norteamericano entre el 15 y el 22 de diciembre, así lo dio a conocer la CONCACAF este lunes.

La pandemia precipitó la interrupción del torneo el 12 de marzo, cuando se habían disputado tres de los cuatro partidos de ida de la fase de cuartos de final. Para ese entonces, los Tigres UANL tomaron ventaja de 1-0 sobre el New York City, el Club América goleó 3-0 al Atlanta United y el Olimpia venció 2-1 al Montreal. Mientras que el choque entre Cruz Azul y el LAFC de Carlos Vela no alcanzó a disputarse.

La Confederación Norte, Centroamérica y Caribe de Fútbol (CONCACAF) anunciará en los próximos días los horarios y la ciudad que centralizará los siete partidos previstos para definir lo que resta al torneo. El nuevo formato establece que los tres partidos ya jugados tendrán un encuentro de vuelta, donde los equipos que fueron visitantes ejercerán como locales, mientras que el Cruz Azul vs Los Ángeles FC se jugará a un solo encuentro.

Bajo este formato, el Olimpia vs Montreal y el Atlanta United vs Club América se disputarán el 15 de diciembre, mientras que el Tigres vs New York City vs LAFC se disputará al día siguiente. Las semifinales se llevarán a cabo el 19 de diciembre, mientras que la final se disputará el 22 del mismo mes. El ganador ocupará el lugar de Rayados de Monterrey, monarca de la última edición de la Concachampions.

Cortesía EFE