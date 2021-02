Andrés Lillini preocupado por el mal funcionamiento de Pumas

El entrenador de los Pumas de la UNAM, Andrés Lillini, aseguró estar preocupado y ocupado por el mal funcionamiento del equipo universitario mostrado el domingo ante el Atlas en Ciudad Universitaria y es consciente de que el conjunto univeristario tiene que mostrar un cambio en la forma de juego de cara a su partido de este sábado ante Monterrey.

“Hoy no hay justificación de nada, el partido de Pumas fue malo, nada que ver con el partido de la semana pasada que aunque perdiendo creamos situaciones de gol; el análisis del juego: es malo, tuvimos un primer tiempo sin llegadas al arco rival, realmente nunca supimos como destrabar la situación tal vez yo me equivoco en el planteamiento inicial. Y después en el fútbol Si el de blanco no se la da el de blanco es complicado”.

“Hoy sí me deja preocupado y ocupado para la semana para poder cambiar lo que hicimos, porque el nivel fue muy bajo.Ahora hay que hacer un buen análisis de cara el partido que vamos a tener el sábado contra Rayados”.

El técnico universitario fue sensato y aceptó que su equipo tuvo un mal desempeño en la cancha y esta semana será de mucho análisis para poder tener un mejor accionar en la jornada 5.

“Este partido si jugamos mal, estuvimos muy imprecisos, cuando no le damos la pelota el jugador libre que tienes, es muy difícil que se haga algo; el tema del rival es también se defendió muy bien y después por supuesto tratar de llegar más al área, jugamos muy lejos de la portería, jugamos los 45 primeros minutos sin crear una situación de gol, y eso hace que el partido se vuelva a trabar, la única manera que se puede ganar es en el área y con goles, esto es un tema que me va ocupar esta semana: el funcionamiento del equipo, vamos a tener que mejorar”.

Pumas se ubica en la posición número 10 de la Tabla General con 5 puntos, es decir 1 victoria, 2 empates y 1 una derrota en lo que va del Torneo.

El conjunto universitarió enfrentará a los Rayados de Monterrey el próximo sábado en el ‘Gigante de Acero’ con la misión de lograr su primera victoria como visitante.

Damián Martínez @Damian_Mtz