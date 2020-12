Exageran demasiado, la mentalidad de Tigres es no menospreciar a nadie: Tuca Ferretti

Tigres luce como favorito al título de la Liga de Campeones de CONCACAF tras golear 4-0 en los cuartos de final a New York City FC, el Director Técnico del equipo, Ricardo Ferretti, fue contundente al declarar que Tigres no sabe de favoritos, sabe de humildad. El sábado Tigres se mide en semifinales al Olimpia de Honduras.

“Nosotros nos encontramos bien después del partido pasado, nos estamos preparando para enfrentar con seriedad ya nos dan con esto con el otro, ya es cosa normal exageran demasiado, la mentalidad es no menospreciar a nadie para no tener sorpresas, no pensar que somos superiores en papel o en nombres, la mentalidad es tener humildad”, mencionó “Tuca” Ferretti.

Los de Nuevo León fueron el único equipo mexicano que sí ganó su partido de cuartos de final en la burbuja de Orlando, el estratega no cree que todo sea fácil en esta competencia para los equipos de la Liga MX. El global ante New York City FC fue de 5-0 pero eso no significa que debe ser fácil para los Tigres.

“Ustedes ponen cosas nosotros no lo pensamos, tenemos el derecho de no creer si ustedes dicen x o z. Para ustedes es muy fácil creer que si pasamos a la siguiente ronda ‘era muy fácil pasar’, sino pasamos ‘somos una vergüenza’, se tiene que respetar al contrario”, sentenció el estratega nacido en Brasil.

Mientras que el capitán del equipo Guido Pizarro dijo no sentir obligación por ganar este título, más bien como una motivación para darle una alegría a club y sus aficionados. “Estamos conscientes de la motivación de ir en búsqueda de ese título ,que no lo hemos podido conseguir, se vive en cada charla , se perciben las ganas . Sabiendo que falta un paso previo a la final, vamos a encontrar un rival difícil duro”, comentó el futbolista argentino.