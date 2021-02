Atlas podría ganar en la mesa por alineación indebida del América

El América podría perder los puntos que consiguió tras vencer 2-0 al Atlas, en partido de la Jornada 7 del Clausura 2021, por una posible alineación indebida de Federico Viñas.

Lo anterior, debido a que las Águilas cometieron un error y no registraron al delantero uruguayo en la lista de futbolistas elegibles para el encuentro de este sábado. Incluso Viñas salió a calentar con el uniforme de entrenamiento, y cuando arrancó el partido, apareció junto a los suplentes en las gradas del Estadio Jalisco.

Sin embargo, el elemento no estaba registrado y por lo tanto no aparecía en la página de la LIGA BBVA MX entre los sustitutos. Al percatarse de la situación, para el segundo tiempo Viñas ya no se vio con sus compañeros y las cámaras de la transmisión lo captaron en el palco con la directiva americanista y con otra ropa.

De acuerdo al Reglamento de Competencia, en el artículo 48, señala que si hay participación de un jugador, ya sea como titular o suplente, que no esté registrado en la hoja de alineación, se considera como alineación indebida. Y estipula que si el club infractor gana el partido, los tres puntos se le adjudicarán al equipo contrario.

Incluso la misma Federación Mexicana de Futbol, este domingo ya informó que “La Comisión Disciplinaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, 84 y 85 del Reglamento de Sanciones, se determinó abrir un procedimiento de investigación por los hechos acontecidos” en el partido entre Atlas y América.

No es la primera vez que esto ocurre, en 2013 el Cruz Azul tuvo en la banca al jugador Jesús Lara, quien no estaba registrado, y en su lugar se encontraba el nombre de Alan Vidal. En dicha ocasión, la Federación no sancionó a La Máquina, por considerar que fue error del cuerpo arbitral, pero en el caso de anoche, todavía no se establece de quién fue la falta.

Por su parte, el técnico de los Rojinegros, Diego Cocca, también señaló que se deben cumplir las reglas que establece la LIGA BBVA MX, por lo que dio su postura sobre el tema de Federico Viñas.

“Estamos regidos por un reglamento y es muy claro, Viñas no estaba en la planilla y si estaba haciendo calentamiento y esperemos que la Liga interceda, entró en calor y estuvo en la banca con sus compañeros, pero la planilla decía que no”, comentó en la conferencia de prensa posterior al juego.

Por lo tanto, se espera que lo más pronto posible, la Federación resuelva la investigación e imponga una determinación, por un error a todas luces evidente y que está estipulado en los reglamentos.