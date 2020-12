Bryan Angulo, jugador de Xolos, involucrado en asesinato

El delantero Bryan Angulo, jugador de los Xolos de Tijuana y cuya carta perteneces al Cruz Azul, estaría involucrado en una riña que dejó como saldo una persona muerta, de acuerdo a varios medios de su país natal, Ecuador.

Tras finalizar el Torneo Guardianes 2020 con el club fronterizo, Angulo viajó a su país para descansar en compañía de sus seres queridos previo al reinicio del futbol en México, que volverá el próximo ocho de enero con el Torneo de Clausura 2021.

Sin embargo, las malas noticias llegaron en plena Navidad. El atacante ha sido señalado como uno de los involucrados en la pelea, en la cual murió un hombre de 30 años llamado Vicente Josue Paliz.

“Se trataría de un inconveniente por parte del occiso con varios moradores del sector entre ellos el señor Bryan Angulo, originándose una riña y posterior muerte del ciudadano Vicente Paliz”, informó la Policía de ese país, según lo dio a conocer TC Televisión, canal local.

De acuerdo a la información, los hechos ocurrieron en la Cooperativa Jaime Nebot, sector Los Esteros, al sur de Guayaquil.

Bryan Angulo llegó a México como una de las promesas más importantes de Cruz Azul. Fue incorporado al club por Ricardo Peláez, entonces director deportivo del equipo cementero. A pesar de que tuvo algunos destellos de talento, el artillero nunca pudo demostrar al cien por ciento sus cualidades por las cuales lo incorporaro a La Máquina, y terminó saliendo a préstamo a los Xolos de Tijuana, en donde ha antoado 4 goles en dos torneos.

Hasta el momento no se ha dado a conocer una postura por parte del jugador ecuatoriano de 25 años respecto a esta presunta acusación.

No obstante, en uno de los documentos de la policía, en donde se describen los hechos ocurridos, no únicmanete involucran al jugador, sino también a su esposa.