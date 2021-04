Buscábamos darle una alegría a la afición de Chivas: Vucetich

Chivas se impuso por la mínima diferencia ante Atlas y alargó su dominio en el Clásico Tapatío a seis victorias consecutivas. Tras la victoria, Víctor Manuel Vucetich dejó sus impresiones del juego y afirmó que darle una alegría a la afición es una forma de pagar la deuda que tienen.

“Estamos recobrando la memoria del torneo pasado y estábamos en deuda con la gente, por lo que buscamos cerrar de la mejor forma, digna, para dar una alegría a la afición”, dijo el timonel en videoconferencia.

A pesar de que las escuadras se enfrentaban a una realidad muy diferente previo a este partido, en la cancha quedaron las cosas claras y los comentarios negativos de la gente, se olvidaron durante 90 minutos.

“Si nos dejamos llevar por el comentario de la gente, que no ve el día a día, salen opiniones inadecuadas. Les damos oportunidad a los jugadores que se lo han ganado y, afortunadamente, se dan los resultados”, comentó.

Chivas se mete de lleno al repechaje

Con este resultado, Chivas llegó al octavo puesto y sueña con meterse al repechaje a pesar del torneo que han tenido, pues durante algunas jornadas, no conseguían obtener los triunfos y una parte importante de la afición pedía la salida del estratega mexicano.

También fue cuestionado sobre la salida de José Juan Macías, pues con el ingreso de Ángel Zaldívar se definió el partido. El estratega no profundizó sobre las críticas que ha recibido Macías.

“Son cosas del futbol, no tiene nada que ver. Todos los jugadores están sujetos o pueden en un momento dado no salir en un buen día. Tenemos un grupo que trabaja permanentemente con la misma intensidad y tiene condiciones similares. Son las partes complementarias, cuando uno no está bien lo complementa otro. Los dos lo han hecho bien el torneo y cada momento que se vaya viviendo se tomaran las decisiones pertinentes nada más”, aseguró.

La próxima jornada, Chivas se medirá ante los Tigres que también buscan asegurar su pase a la fase final del certamen.