Carlo Costly recordó que le pidieron dinero para debutar en México

Carlo Costly fue uno de los verdugos de la Selección Mexicana en el llamado “Aztecazo” del 2013, al anotar uno de los dos tantos con los que el cuadro catracho venció 2-1 al Tricolor en el Coloso de Santa Úrsula. Tal vez la historia hubiera sido diferente si ciertas prácticas del futbol mexicano no se presentaran en su camino y hubiese podido hacer una carrera aquí, tomando en cuenta que dispone de la doble nacionalidad.

Carlo vivió en nuestro país desde los 12 años y a lo largo de su estadía, intentó formar parte de algunos equipos del futbol mexicano.

“Llego a estudiar, pero la escuela prácticamente no era lo mío. Después, mi padrastro tenía un compadre en Pumas, en fuerzas básicas, él fue el que me ayudó a estar ahí en C.U. Ya después de Pumas, me fui para Celaya, estaba Carlos Pavón allá y él me echó la mano para poder estar en ese equipo de reservas o Segunda División”, recordó en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

No obstante, Costly se encontró con la misma barrera que han denunciado otros compañeros de profesión. Sin dar a conocer el nombre de las personas o los equipos donde le sucedió, reveló que en algún momento le fue solicitada una cierta cantidad de dinero para poder debutar.

“En esa época, estamos hablando del 2003, 2004, 2005 por ahí, fue muy difícil porque en ese tiempo más que todo cobraban por hacer debutar a un jugador. Me pasó a mí, me pidieron una cantidad de dinero y pues obviamente en ese momento no tenía el recurso para estar pagando y mucho menos para debutar. Quería hacerlo por mis condiciones y pues obviamente no se dio. Prácticamente el futbol hoy en día es puro dinero y pues en ese momento me tocó a mí y pues ni modo, no tuve el recurso para pagarlo”, compartió.

“No es queja ni nada de eso, sino que pasa en el futbol, pasa en cualquier lado donde uno trata de sobresalir, pero bueno, creo que dios tiene los planes para cada persona y pues me tocó venir aquí a Honduras, debutar y hacerlo de la mejor manera”, agregó.

MEXSPORT

Sería años después, entre 2010 y 2011, cuando sus méritos deportivos lo llevaron a tener una oportunidad en la Primera División del balompié nacional. El Atlas de Guadalajara le abrió las puertas, pero las cosas no salieron como él hubiera querido.

“Fue algo triste, porque yo venía de una situación muy complicada de Rumania, me lesioné allá, se hizo un relajo más que nada por el pase, no me lo querían mandar. Yo debuté hasta la fecha siete, ocho con Atlas. No llegaba al nivel que se requiere para estar en el futbol mexicano, entonces me costó un poco en la parte física, venía de seis meses de estar parado aquí en Honduras por la lesión. Me costó la adaptación en México, porque no estaba en nivel, no estaba en condiciones para mostrarme. Más que todo quedé a deber yo porque esperaba dar más”, se sinceró.

El recuerdo imborrable

A pesar de los tragos amargos en su carrera, Carlo Costly ha podido jugar más de 15 años y vivir varios episodios dulces, uno de ellos aquel del 2013 en el Estadio Azteca.

“Ocupa un lugar favorito en mi corazón, creo que por todo el entorno, lo familiar, la familia que tengo mexicana, porque yo viví en México, pues tiene un lugar en mi corazón. Siempre lo vamos a recordar con esa alegría”, mencionó al respecto.

A sus 39 años, Costly planea “salir campeón” con el Club Deportivo Marathón, su actual equipo y luego retirarse, para dar paso a proyectos familiares. De igual forma, no descarta convertirse en director técnico y vivir otra etapa en México, ahora bajo esa faceta.

“Posiblemente, nunca se sabe”, concluyó.