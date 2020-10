Carlos González confirma positivo de COVID 19

Carlos González anunció por redes sociales que es uno de los positivos de Covid 19, el delantero se mantendrá aislado y en tratamiento para volver a las canchas lo más rápido posible.

Pumas informó que en su plantel había dos nuevos casos:

“Tras realizar pruebas de laboratorio para la detección del virus SARS-CoV-2 en el primer equipo de los Pumas, dos de nuestros jugadores dieron positivo a COVID-19", expresaron los Universitario en un breve comunicado. Y agregó: “Los futbolistas se encuentran aislamiento, bajo la supervisión del área médica del club, de acuerdo con los protocolos de la Secretaría de Salud”.

Aunque el club no confirmó los positivos, el atacante por medio de su Instagram compartió un mensaje a sus aficionados y a la comunidad del futbol mexicano.

Carlos González comunicado en Instagram

“Hola a todos. Les comparto que desafortunadamente soy uno de los casos positivos de Covid-19. Quiero decirles que me he cuidado todo este tiempo, pero sabemos que a cualquiera le puede pasar. Será difícil no estar con mis compañeros en un partido tan importante, pero desde casa estaré apoyándolos y estoy seguro de que se logrará un buen resultado”.



“Gracias por sus muestras de apoyo, aunque presenté síntomas leves afortunadamente no prosperaron y me encuentro bien. Espero regresar muy pronto. Los invito a que no bajen la guardia y se sigan cuidando. Saludos”, continuó.

La dupla felina, entre el paraguayo y Juan Ignacio Dinenno, no aparecerá sobre la cancha del Coloso de Santa Úrsula, cuando Pumas se enfrente al América en la fecha 13 del Guard1anes.