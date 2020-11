EN EXCLUSIVA: “Seremos las víctimas para todo el mundo, pero eso es legal” Carlos Poblete Director Deportivo Puebla

¡El Puebla de Carlos Poblete, un equipo de época!

Puebla está en liguilla trás 5 años de ausencia, después de que en el repechaje sorpresivamente vencieron a Monterrey en tanda de penales, pero Puebla quiere más, y no ve imposible dejar fuera al León equipo que solo perdió un juego en el torneo.

“Ellos han sido el equipo que mejor ha jugado en el último par de años, es el que mejor fútbol ha presentado pero ya les pasó una vez, siendo el mejor perdió una final en su casa contra Tigres, esperamos que contra el León seremos las víctimas para todo el mundo eso es legal pero a dar la mejor versión que tengamos y ahora tratar de pasar a semifinales” afirmó Carlos Poblete, director deportivo del Puebla.

Aseguró que la Franja tiene humildad para encarar el encuentro ante los panzas verdes, pero sabe que en el futbol puede haber favoritos pero los partidos se ganan en la cancha.

” Monterrey al contrario lo alabamos, porque no es mentira es uno de los mejores planteles, bien dirigido, primero es fútbol (y) la historia siempre está llena de sorpresas, donde el más débil le gana al más grande no es nada nuevo porque al final son 11 vs 11 y (es) un balón que rueda para cualquier lado... al final pura alegría estamos afónicos de tanto gritar” aseguró.

A Juan Reynoso se le termina contrato y tiene ofertas para dirigir fuera de México, al finalizar la participación de la Franja en el torneo se analizará su continuidad.

“Es asunto que no hemos tocado, en el fútbol los rumores existen van y vienen nosotros nos preocupamos por el presente nuestro entrenador es Reynoso y hasta donde llegue la participación veremos que se hizo bien y mal pero el día de hoy estamos pensando en León y nuestro entrenador es Juan” aseguró el directivo.

Puebla en el partido de ida recibe al León por la pantalla de Azteca 7 y aztecadeportes.com.