Chivas cae en San Luis y sigue sin ganar en el torneo

Un primer tiempo para el olvido sentenció las posibilidades de sumar para el Guadalajara, que cayó por 3-1 en el Estadio Alfonso Lastras ante el Atlético de San Luis.

Las críticas para las Chivas aumentarán en lo que será una larga semana. Si de las primeras dos jornadas algo se podía destacar era la carencia de la derrota. Ahora, con dos puntos en tres partidos, el técnico Víctor Manuel Vucetich enfrentará cuesta arriba las próximas semanas.

El San Luis propuso desde el inicio, apelando a las jugadas por los costados y muy temprano, al minuto 7', Ramiro González abrió el marcador en una jugada atropellas, proveniente de un saque de esquina.

El Guadalajara intentó retomar el control del partido, pero sin concentración en las líneas, lo que aprovechó el conjunto local para acrecentar su ventaja, gracias a un cabezazo de Nicolás Ibáñez, quien recibió un centro de parábola pronunciada, para rematar picado y colocado, imposibilitando el accionar de Raúl Gudiño.

El segundo tiempo no pudo comenzar de mejor manera para el plantel del timonel uruguayo Leonel Rocco. El San Luis no sufrió demasiado, y al 61' se encontró con un penalti cometido por Raúl Gudiño, que no desaprovechó Nico Ibáñez para colocar el 3-0.

El plantel del Rebaño Sagrado era mucho mejor en el papel, pero no logró conectarse en el terreno de juego ni encontrar una idea clara de juego. Aún así, como puro empuje físico, el equipo consiguió el tanto del descuento con un remate dentro del área de José Juan Macías, a pase de Jesús Angulo.

El la recta final del compromiso, el club tapatío tuvo un par de ocasiones de peligro para acomodar el segundo gol, pero no encontró la contundencia necesaria, y de ganar los tres equipos que tiene abajo en la tabla general, podría amanecer de cara a la fecha 4 en el sótano de la Liga MX.