Chivas ya tendría al elegido para dirigir el Clásico

Luego de la destitución de Víctor Manuel Vucetich como director técnico de las Chivas, David Medrano comentó que todo parece indicar que Marcelo Michel Leaño será quien dirija al equipo en el Clásico del próximo sábado frente al América.

“Por ahora todo apunta a que el Clásico lo va a dirigir Marcelo Michel Leaño de forma interina. Marcelo que es el hombre que está más cercano a Amaury (Vergara)”, dijo el insider de la Liga BBVA MX en una transmisión en vivo a través del Facebook de Azteca Deportes.

Asimismo, compartió cuáles fueron las razones por las que la directiva encabezada por Amaury Vergara decidió terminar el ciclo de Vucetich con el cuadro tapatío, a pesar de la victoria conseguida anoche 1-0 frente al Pachuca.

“Ayer para la gente dueña del Guadalajara, que es Amaury y sus hermanas, generó mucha preocupación el hecho de que el equipo saliera a jugar sin un centro delantero el primer tiempo. Dos, que el equipo en el primer tiempo no haya generado una sola ocasión de gol, pero lo que detonó la decisión fueron los constantes gritos en la tribuna de: Fuera Vucetich. Al minuto 25 ya estaba gritando la gente en el Akron”, mencionó

Finalmente, Don David Medrano reveló que el argentino, Matías Almeyda no es, por el momento, una de las opciones que se manejan para tomar las riendas del Guadalajara, como se ha llegado a especular.

“Matías tiene trabajo, está en pleno torneo en la MLS, hoy día Matías no es opción, descártenlo rojiblancos.”, indicó.

Antonio el “Turco” Mohamed, Jaime Lozano y Diego Alonso son quienes sí tienen posibilidades de llegar al conjunto rojiblanco de acuerdo con el reconocido periodista de Azteca Deportes.

Las palabras de Almeyda

Apenas unas horas antes de que se diera a conocer la salida de Víctor Manuel Vucetich de las Chivas del Guadalajara, a pesar de su triunfo en la jornada 9 ante el Pachuca, Matías Almeyda, uno de los hombres más queridos por la afición del Rebaño, fue cuestionado sobre un posible regreso al equipo de la Liga BBVA MX.

Sin embargo, el argentino fue tajante al señalar que no había tenido ningún acercamiento con algún directivo del club, además de subrayar su compromiso con el equipo de la MLS, San Jose Earthquakes.

“Quiero separar para que entiendan que el sentimiento que tengo por Chivas es muy grande. Después, otra cosa, yo no hablé con nadie, nadie habló conmigo y hay un respeto hacia mis jugadores porque yo estoy enfocado acá. Estoy bien acá y hay otra cuestión, que Chivas tiene un entrenador y muchos dicen que estoy hasta poniendo cláusulas para ir a Chivas, es mentira. Yo no le hablé a nadie, nadie me habló a mí”.