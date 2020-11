Chivas vs América: Giovani dos Santos manda fuerte mensaje a la afición del Rebaño Sagrado

Giovani Dos Santos dejó muy en claro que efrentarse en Liguilla a Chivas es diferente a todo lo demás. Incluso, aseguró que jamás portaría los colores Rojiblancos del Rebaño Sagrado.

“Como bien saben, soy aficionado del América, desde chico los partidos más especiales eran contra las Chivas y ahora se hacen realidad. Los he disfrutado muchísimo, estando aquí te das cuenta de la magnitud, lo importante que es soy americanista de corazón. Si regresé a México fue porque las puertas del América estaban abiertas, no vestiría la camisa del rival (Chivas)", aseguró Giovani en conferencia de prensa previa al Clásico Nacional.

Además, mencionó que ya está bien fisicamente y podrá ser considerado por Miguel Herrera para los juegos de la Liguilla.

“Sí, la verdad que me siento bien físicamente, Miguel pone a los jugadores que estén trabajando mejor, he venido trabajando bien hoy en día no se le regala nada a ningún jugador he trabajado bien físicamente para estar al 100, la Liguilla es diferente a un torneo regular” comentó Dos Santos.

Incluso habló de que no hay pretextos para los Azulcremas ya que en el América solo sirve ganar el campeonato.

“Sabemos que siendo favoritos o no, si no conseguimos el campeonato va a ser una mala temporada, sabemos lo que nos jugamos y la primera llave son las Chivas de Guadalajara, así que somos conscientes de la responsabilidad que significa si hacemos o no una buena temporada, lo que se le exige al club es el campeonato”, finalizó el exjugador de grandes clubes de Europa como Barcelona y Tottenham de la Premier League.

Las emociones de la Liguilla del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX comienzan este miércoles 25 de noviembre con el duelo de ida de los Cuartos de Final entre Chivas y América el cual podrás disfrutarlo en punto de las 8:50 horas del centro de México en compañía de los mejores narradores del Mundo Mundial como Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos’ Zague, Carlos Guerrero y David Medrano.

