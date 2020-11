Chivas vs Necaxa EN VIVO - Partido de Hoy Liga MX Guardianes 2020

Ciudad de México.- Esta noche, disfruta totalmente EN VIVO el partido de Repechaje Guardianes 2020 entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Rayos del Necaxa a través de la señal de Azteca Deportes.

Horario y dónde ver el partido

Podrás disfrutar de la transmisión en punto de las 8:55 pm con los mejores narradores del mundo mundial en Azteca 7, nuestra página de internet de aztecadeportes.com y la APP Oficial de Azteca Deportes. ¡No te lo puedes perder!

El conjunto del ‘Rebaño Sagrado’ llega con dos bajas importantes al partido; Alexis Vega sufrió una lesión en el partido amistoso de la Selección Azteca Sub 23 ante Cruz Azul, mientras que José Juan Macías recayó y no podrá jugar debido a un problema muscular. Los dirigidos por José Guadalupe Cruz no han conocido la derrota en los últimos 5 partidos de la temporada regular del torneo Guardianes 2020.

Para las casas de apuesta, el favorito sigue siendo el cuadro rojiblanco con un +115; los hidrocálidos tienen un momio de +270 en el encuentro, mientras que el empate, que forzaría a una tanda de penales, paga +235.