Cuando se hacen mal las cosas queda un mal sabor de boca: Javier Aguirre

Tras el empate en Aguascalientes, el técnico Rayado, Javier Aguirre no quedó satisfecho con el resultado, pero aceptó que fue un marcador justo para ambos equipos, tomando en cuenta lo mostrado en la cancha.

“Sí hay cosas que hoy no se hicieron bien, está claro. Un partido que ibas ganando, con ocasión de aumentar el marcador y al final terminan empatando, queda mal sabor de boca que algo hiciste mal. El empate es justo, ambos equipos buscaron la portería rival. No tuvimos muchas más ocasiones que ellos. Un resultado justo a mi entender”. Compartió el “Vasco” en conferencia de prensa

Aguirre está tranquilo a pesar de hilar dos partidos sin ganar. Incluso sabe del poderío ofensivo de su equipo y acepta que solo tiene que pulir algunos aspectos en la parte de creación y toma de decisiones de sus dirigidos.

“El último tercio del campo nos está faltando tranquilidad, tener esa pausa para un buen servicio o un tiro a gol. No concretamos, estoy ocupado en ello, no es algo que me preocupe y llevamos varias semanas trabajando en la definición y en las ocasiones de gol. Es el futbol, no hay queja, tengo un plantel vasto, competitivo, solo no estuvimos muy acertados en el último tercio”. Dijo el técnico rayado

La anotación necaxista llegó en un centro de tiro libre, dónde el rematador estaba en un posible fuera de lugar. El árbitro del encuentro decidió dar el gol por válido. Situación que al “Vasco” no le molestó, incluso defendió el trabajo que hacen los de negro dentro del campo.

“Me fui 20 años, pero no vas a encontrar una declaración mía ni contra el árbitro, ni el VARr. Ni hoy ni hace 20 años, ni nunca, porque respeto mucho su trabajo”

En la jornada 8 de la Liga BBVA MX, el conjunto regiomontano recibirá a los Xolos de Tijuana y será una gran oportunidad de regresar a la victoria e iniciar una racha positiva.