Desaprueban nueva playera de Pumas

Aficionados de los Pumas no ocultaron su molestia por los nuevos diseños de la playera para el torneo Apertura 2020 que inicia este viernes.

El Club Universidad dio a conocer en sus redes sociales los uniformes de local y visitante y de inmediato llegaron las reacciones que en su mayoría fueron negativas.

“Este es el uniforme que desde niños quieren portar todos. Este es el escudo que diario se defiende con el alma, con el corazón”, se lee en la publicación.

En un segundo mensaje, el discurso establece la “fuerza, agresividad, valentía, rapidez e inteligencia. El emblema más bonito del mundo, por el que luchamos cada partido”.

Hubo una tercera publicación en la cual se hace referencia a los valores de la UNAM.

“Estos colores representan todo, en cualquier plaza donde nos paremos. Docencia, investigación y difusión de la cultura, los pilares de la institución a la que representamos”.

Las respuestas del público auriazul a la nueva vestimenta no fueron las mejores. Desde “si hubieras puesto el puma más grande y sin la línea alrededor… ni queja” hasta “el emblema más bonito del mundo en un horrible diseño, adiós a este modelo, no regalaré mi dinero que gané con esfuerzo para un jersey diseñado sin ese mismo esfuerzo, no vale la pena”

TUITS PÚBLICO

No han sido los mejores momentos de los universitarios, a las quejas por el nuevo uniforme se suma la polémica salida del entrenador Míchel.