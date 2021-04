El fuerte mensaje del Pato Araujo hacia Chivas y Amaury Vergara

Pato Araujo, ex jugador de las Chivas del Guadalajara, lamenta la actualidad que viven los ‘Rojiblancos’, en donde al momento están fuera de la cúpula llegue algún cambio para rescatar algo de la presente temporada.

“Espero que Amaury ponga cartas en el asunto, si es que hay algo que arreglar; sino pedirle a cada jugador que siempre se brinde cada semana” dijo ‘Pato’ Araujo para Azteca Deportes.

“No ha sido un buen torneo para Chivas, pero yo de corazón espero que les vaya mucho mejor. Quiero lo mejor siempre para esta gran institución que me dio la oportunidad de jugar en Primera División, que me dio la oportunidad de probar el futbol profesional”, agregó el ex mediocampista.

Actualidad de Chivas:

El ‘Rebaño Sagrado’ solo ha podido sumar 13 puntos en el torneo, luego de 13 jornadas disputadas y su clasificación a la fase final del torneo luce complicada, ya que tendrán un cierre de torneo bastante exigente y al menos este fin de semana enfrentarán a los Xolos de Tijuana.

En este encuentro ante los fronterizos, el estadio de las Chivas podrá recibir un 25% de aficionados y fiel a su costumbre, el ‘Pato’ Araujo, mandó un mensaje para los jugadores ‘Rojiblancos’.

“Tenemos que darle mucho a esa afición que todos los días, que cada partido está viéndonos, que van y compran su boleto por ver a un equipo competitivo y eso es lo que deben brindarle a la gente que está en la tribuna, buenas actuaciones y alegrías”, finalizó el ex jugador de Chivas.

De igual forma, Chivas recibirá a los Rayados de Monterrey el próximo miércoles en partido pendiente, y el siguiente fin de semana, jugarán el ‘Clásico Tapatío’, ante los Rojinegros del Atlas, el cual podrás disfrutar por las pantallas de Azteca 7.