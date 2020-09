El gran ídolo del ‘Piojo’ Herrera es de Cruz Azul

Ciudad de México.- ¡De sangre azul! Miguel Herrera, actual entrenador del América y ya todo un histórico de las Águilas, reveló que su único y gran ídolo en el mundo del futbol jugó en Cruz Azul.

Se trata del famoso ‘Superman’ Marín, legendario guardameta de la Máquina Celeste de la Cruz Azul que fue parte del campeonísimo celeste en la década de los setentas.

“En el futbol mexicano, el único ídolo que he tenido es Miguel Marín, que mucha gente decía que yo le iba a Cruz Azul por él, pero no es así. Me encantaba como portero, lo seguía y si iba al estadio a ver al Cruz Azul era por ver a Miguel Marín y ese fue el único ídolo que tuve a nivel de futbol mexicano cuando era chavo”, reveló el ‘Piojo’ para el canal de YouTube del América.

El Clásico Joven

Las Águilas del América visitarán este domingo al Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca en una edición más del Clásico Joven, en donde podrían tomar el liderato general en casi de ganarle a la Máquina.