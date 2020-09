El liderato es donde tenemos que estar: Lillini

Con la victoria los universitarios siguen invictos en el torneo y ahora son superlíderes. Tras la victoria, Andrés Lillini resaltó la actuación del equipo.

”Lo sobresaliente es que venimos de visita y el equipo no se cae.”



Además, el técnico felino se mostró contento por estar en la cima aunque todavía resta gran parte del torneo.

“Para nosotros lo importante es entrar a la liguilla pero me encanta ser líder porque es el lugar donde tenemos que estar, ahora nos falta el último 50% y tenemos que defender lo que estamos haciendo. No podemos caer y dar un paso para atrás”, indicó Lillini en conferencia de prensa.

Sobre Juan Manuel Iturbe, Lillini sigue considerándolo pues no ha llegado oferta alguna del extranjero; en caso de que salga las soluciones ya las tiene en mente.

“Hoy Juan Manuel Iturbe es titular y nos está ayudando bastante, hasta el momento no sé nada que se pueda ir y la directiva no me ha comentado nada pero si llega una oferta que le convenga a él y al club entonces buscaremos su lugar en la cantera”, señaló el entrenador argentino.

Por su parte, Santos suma la cuarta derrota del torneo y Guillermo Almada habló sobre el problema que han tenido.

“El fútbol a veces es injusto, nosotros los limitamos a muchas cosas pero lo que te da bronca es que falta la efectividad de lo que generaste, los méritos no suben al marcador, lo que sube son los goles.”

Los guerreros han sido de los equipos que más bajas han tenido en el torneo, situación que los ha mermado considerablemente.

“Si recuperamos a jugadores de jerarquía obviamente van a crear diferencia pero en el análisis de los partidos hemos generado más y nos generan poco pero ellos tienen más efectividad y eso nos está pegando.”

Para la jornada 10, Pumas recibe al Atlético de San Luis mientras que Santos visitará el volcán para medirse a Tigres.