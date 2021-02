El Nemesio Díez será complicado para Mazatlán: Hernán Cristante

En estratega de los Diablos Rojos de Toluca, Hernán Cristante , habló en conferencia de prensa previo a su partido de este domingo ante Mazatlán por la jornada 5 de la Liga BBVA MX. El DT choricero aseguró que deberá jugar muy bien, ante los cañoneros en el estadio Nemesio Díez:

“Para ellos va a ser una cancha complicada, no solamente el tema de la altura sino en el desarrollo de juego. No sé cómo van a ser las circunstancias, pero nosotros vamos a tener que trabajar nuestras variables de la mejor manera; ser un equipo inteligente y no acelerado a la hora de terminar la jugada”.

Mazatlán sufrirá en la cancha, asegura Cristante

“Si nos apuramos en la terminación de la jugada ellos pueden aprovecharlo muy bien. En el desarrollo, un técnico como Tomás (Boy), que es reconocido, que es ‘un viejo lobo’, un tipo inteligente para plantear los partidos, también sería una de las cosas que él podría mostrar con su equipo. El hecho de que ellos cierren los espacios es algo lógico, nosotros también lo hacemos cuando nos toca, y es algo normal, pero ellos no van a sufrir nada más la altura, van a sufrir a un equipo que va a ser incisivo en el ataque, esa es la intención nuestra”, dijo.

Por otro lado, habló de cómo vería una convocatoria a Selección Nacional de Kevin Castañeda, jugador que ha pasado de ser una promesa, a ser toda una realidad en el equipo choricero:

“Ha tenido un buen inicio, es una de las posibilidades, me imagino que desde selección lo están viendo y ven sus capacidades. Obviamente siempre afecta, pero primero está el individuo, el profesional y si Kevin recibe una convocatoria la vamos a festejar todos, no solo él, porque sería algo merecido, algo ganado, no un regalo”, declaró.