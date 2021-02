El partido fue casi todo de Atlas: Diego Cocca

Atlas se llevó el premio al esfuerzo con un empate de último minuto frente a Santos. Los Zorros buscaron y lo encontraron, con un rebote de Jonathan Herrera al minuto 90+4, para por lo menos sumar un puntito más y salvarle el puesto a su entrenador Diego Cocca: “Estoy muy contento y orgulloso de mis jugadores, porque es una situación difícil, cuando las cosas no van, cuando no llegan los resultados, cuando no llega el gol” aseguró el argentino.

Los rojinegros de antepusieron a un gol apenas a los 10 minutos de Omar Campos y fueron hacia enfrente por el resultado. Al final, la gran labor del arquero rival, Carlos Acevedo, evitó que se llevaron más que el punto que obtuvieron. “Es difícil hasta entrenar, pero el equipo mostró voluntad, realmente yo creo que superamos lo hecho en el último partido, el equipo jugó mejor, se soltaron, atacaron y el gol fue el reflejo de lo que el equipo transmite, fue energía, fue voluntad y estoy convencido de que seguimos construyendo, se hizo un gol y esperemos que el que viene, tengamos la misma voluntad y sigamos creciendo y la capacidad de seguir creciendo.”

Durante la semana se habló sobre la continuidad del argentino Cocca al frente del equipo jalisciense, pero la unidad podría ayudar anímicamente al grupo. “Yo veo evolución, tal vez no era el resultado que quería, el rival es un equipo que corre mucho, que juega mucho, pero el partido fue casi todo del Atlas.

Atlas suma dos puntos y se encuentra en el último lugar de la tabla y la siguiente semana buscarán escalar en su visita a Pachuca, donde les espera una larga semana de preparación, al ser duelo de lunes por la noche. “El trabajo de este equipo es muy bueno, pero cuando las cosas en la cancha no funcionan, uno pierde credibilidad, confianza, ánimo y ganas”, aseguró el estratega.

