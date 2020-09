“El vestidor está sin festejos, sin felicidad, sin alegría”, Profe Cruz

En partido de la jornada 12, los Pumas empataron 1-1 ante Necaxa. Los universitarios jugaron por segunda fecha consecutiva con 10 jugadores luego de la expulsión a Favio Álvarez.

Los rayos acabaron la mala racha pues hilaban 5 partidos con derrota y justamente su técnico, José Guadalupe Cruz, habló del punto obtenido aunque claramente no fue lo que esperaban por las circunstancias del partido.

“Es un partido con sabor agridulce, el dulce y probablemente debamos quedarnos con eso porque sumamos aunque no la cantidad que hubiéramos deseado que era de tres puntos pero por otro lado se corta una racha muy negativa de cinco derrotas consecutiva... El vestidor está sin festejos, sin felicidad, sin alegría, todo lo contrario, con un margen de tristeza, de decepción porque las condiciones estaban ideales para sumar de tres.”, declaró Cruz.

El estratega hidrocálido sigue sin encontrar una alineación adecuada para enfrentar lo que resta del torneo. En ese afán por buscar a los 11 más aptos, Cruz, sigue experimentado en cada encuentro.

“No hemos repetido porque ha habido muchas circunstancias entre la jornada doble, entre que trabajamos a marchas forzadas, entre que apenas tenemos dos semanas de trabajo acá con el equipo, pues tenemos que tratar de darle la oportunidad a todo el mundo para encontrar ese 11 ideal. A mí me parece que hoy nos hemos acercado bastante a esa situación sin embargo los que están hoy saliendo como suplentes siempre van a tener posibilidades...”, comentó.

Por su parte, Andrés Lillini se mostró molesto ante el resultado, sobre todo tomando en cuenta que fue ante el último lugar general.

“No me gusta empatar, no me gusta empatar de local pero el ritmo del partido no fue fácil, jugamos mucho tiempo 20 jugadores en un espacio que era la cancha de ellos, tuvimos un rival que nos contragolpeaba, que sabíamos que teníamos que estar atentos pero el punto lo rescato para sumar, para no bajarnos allá arriba y seguir despegándonos del lote. Nos queremos meter a la liguilla y creo que sirve por las circunstancias en las que se dio el partido”, mencionó el DT felino.

Más allá del disgusto, el técnico auriazul destacó la valentía del equipo que no bajo los brazos a pesar de estar abajo en el marcador y tener un futbolista menos en el terreno de juego.

“Se nos presenta un partido difícil, nadie planifica en tampoco tiempo quedarse con un jugador menos, tomamos el riesgo de no modificar y no sacar a nadie sino modificar con lo que teníamos en la cancha. Somos un equipo que es difícil ganarle, es un equipo que ya demostró que cuando va abajo tiene el temple para salir adelante pero en esta última parte tenemos que mejorar, porque sabemos que el torneo mexicano cuando comienza la liguilla es otro torneo aparte y tenemos que llegar de mejor forma de lo que lo venimos haciendo”, finalizó.

Los Pumas enfrentarán al América en la jornada 13 mientras que Necaxa viajará a Guadalajara para medirse al Atlas