El Volcán se prepara para el regreso de los aficionados ante rival de lujo

Tras más de un año sin gente, el Estadio Universitario de los Tigres se prepara para abrir una vez más sus puertas a los aficionados. Lo haría en la Jornada 14 de la Liga BBVA MX cuando los felinos reciban en ‘El Volcán’ al América de Santiago Solari.

A falta de la autorización de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, la directiva de Tigres ya prepara al grueso de trabajadores que normalmente participan cuando el equipo juega de local.

El Estadio Universitario tiene una capacidad de 41 mil 886 aficionados, sin embargo, debido al Covid-19, este aforo solo podría tener un aforo de máximo 30 %, es decir para el juego contra el América solo podrían ingresar un promedio de 3 mil 565 personas.

Será la directiva de Tigres la que defina cómo repartir estos boletos entre sus abonados, ya que hay un adeudo de partidos correspondientes al torneo Clausura 2020.

Tras el Mundial de Clubes, Tigres experimenta en paso inconsistente en la Liga BBVA MX; con solo 12 puntos, el equipo de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti está colocado en el puesto 14 de la Tabla General, por lo que de momento se encuentra fuera de la zona de repechaje.

Mexsport Tuca Ferretti acepta que está próxima su renovación.

No obstante, el puesto del ‘Tuca’ no corre peligro, el técnico de Tigres aceptó que su renovación está en marcha. “Yo di mi palabra y tengo la de la directiva. A lo mejor voy a firmar y no se darán cuenta, pero todo está arreglado”, aseguró Ferretti previo al partido del domingo contra Querétaro.

El Volcán sin gente afecta a Tigres

Que Tigres enfrente al América con aficionados podría resultar motivador para el equipo de San Nicolás de los Garza. El Estadio Universitario es uno de los aforos que más ha resentido la ausencia de los aficionados que cada 15 días, llenaban en su totalidad las butacas del ‘Volcán’.

Guard1anes 2021 ha significado para Tigres un torneo donde la localía no ha sido factor. Los de Ferretti han sido locales 6 veces este torneo, con números muy poco habituales para los felinos, acostumbrados siempre a ganar en casa.

Tigres como local en Guard1anes 2021

2 victorias

Tigres 2-0 León | Jornada 1 | Enero 9, 2021

Tigres 3-2 Tijuana | Jornada 7 | Febrero 21, 2021

1 empate

Tigres 1-1 Necaxa | Jornada 4 | Enero 28, 2021

3 derrotas

Tigres 0-2 Cruz Azul | Jornada 6 | Febrero 17, 2021

Tigres 0-1 Toluca | Jornada 9 | Marzo 2, 2021

Tigres 1-2 Mazatlán F.C. | Jornada 11 | Marzo 13, 2021