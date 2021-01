En Cruz Azul confían en seguir subiendo de puestos en las próximas jornadas

Tras hilar dos victorias de manera consecutiva derrotando a Querétaro, el director técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso, aseguró que su equipo está mejorando en la parte física y poco a poco perfeccionará la forma de juego para obtener más victorias. Halaga la forma en que sus dirigidos desarrollaron los 90 minutos del partido.

“Lo de Jonathan si lo individualizamos seguro que es redondo, la verdad a mí me gusta ponderar lo grupal. Hicimos muy buen juego de inicio, creo que los sorprendimos, pero lo cerramos de mejor forma. Sobre todo por la coyuntura, no es fácil meter cinco cambios y que el equipo te dé algo más.” Compartió el técnico de la máquina en conferencia de prensa.

Cruz Azul logró ascender hasta séptimo lugar después de iniciar el Guardianes 2021 con dos derrotas, pero no quieren parar hasta estar en los primeros lugares, incluso ya piensan en su próximo partido.

“Los rivales juegan a descifrar, todos los partidos no son iguales, parece que esa parte habrá que convencer a los muchachos. Al no ser los partidos iguales, no los vamos a jugar igual. Hoy ya empezamos a pensar en Necaxa, un rival que lo ha hecho bastante bien, un equipo que la tiene clara y está bien dirigido.”

Por su parte en el banquillo de Querétaro la preocupación aumentó rápidamente a pesar de tener un buen inicio de torneo. Héctor Altamirano no está satisfecho con la actuación de su equipo, ya que aceptó cuatro goles en contra.

“Me quedé un poco inquieto porque el equipo había encontrado una solidez defensiva, que hoy no reflejamos. Hoy tuvimos desatenciones ante un equipo que sabíamos lo que iba a intentar. No podemos cambiar tanto, nuestra idea siempre será jugar de la misma manera de local que de visita.

Además, los Gallos Blancos tienen muy poco tiempo para preparar su próximo duelo. El jueves recibirán a Pachuca en la Corregidora.