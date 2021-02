En Pumas mandan un mensajito para sus detractores

En Pumas no se enganchan con las críticas recibidas tras el accionar y los resultados obtenidos en lo que va del Guard1anes 2021, en conferencia de prensa el atacante del conjunto universitario Favio Álvarez aseguró que ese tipo de comentarios (negativos) los han hecho desde el torneo pasado, incluso cuando el equipo felino llegó a la Gran Final.

“Yo igual no escucho nada, nos critican siempre, el torneo pasado también nos criticaban, nos querían bajar y nosotros hicimos oídos sordos y ahora igual. Llegamos a una final el semestre pasado sin que dieran un peso por nosotros, a mí no me interesa lo que digan, yo confío en que vamos a revertir esta situación”, expresó el futbolista argentino.

Pumas suman 5 puntos en lo que va del Torneo, producto de una victoria, 2 empates y 2 derrotas, sin embargo confían que el próximo domingo ante Toluca se puede reverti la situación.

“Obviamente que la responsabilidad es totalmente nuestra, creo que no se han dado los resultados que queríamos pero tenemos que estar tranquilos, esto recién comienza, tenemos tiempo para revertir esta situación, somos los mismos del semestre pasado,obviamente con las 3 bajas importantes, creo que hay chicos que los pueden suplir”. comentó el jugador felino.

Agregó: “Tampoco tenemos la suerte de contar con el plantel completo porque ahora con diferencia al semestre pasado tenemos jugadores lesionados, y obviamente jugadores importantes, ahora toca tratar de estar todos a pleno, al 100, para revertir esta situación, somos los responsables y lo sabemos, pero tenemos tiempo para mejorar lo estamos trabajando y esperemos que el domingo ya se muestre la idea que tenemos para tratar de revertir la situación”.

Álvarez se mostró postivo respecto a la evolución de su lesión y aseguró poco a poco volverá a agarrar ritmo para ganarse un lugar en la titularidad del conjunto dirigido por Andrés Lillini.

“La verdad me siento mucho mejor, he hecho kinesiología y me siento y me he recuperado poco a poco, Yo claramente me siento mejor, tratando de ponerme pleno como lo había mostrado el semestre pasado, hablando físicamente, y obviamente agarrando el ritmo de juego, hace un mes; mes y medio no lo hacía con balón, quiero llegar a tope para sentirme bien y estar bien en los partidos”.

Damián Martínez