En Tigres sacan las garras ante las críticas, previo a jugar en el Mundial de Clubes

Tigres ya entrena en Catar de cara a su primer partido en el Mundial de Clubes, donde se enfrentarán el próximo jueves al campeón de Asia, el Ulsan Hyndai. Saben que en México se creó mucha polémica con las declaraciones de Nahuél Guzmán y Guido Pizarro donde mencionan que no sienten que vayan en representación de todo México.

Para ponerle fin a la polémica, el Ingeniero Alejandro Rodríguez, presidente del equipo, salió a aclarar la postura de la institución.

“Yo siempre he dicho que nadie es monedita de oro para caerle bien a todos, y que muchas veces el hecho de tener un hecho favorable y positivo atrae ese tipo de reacciones. Yo recuerdo hace mucho cuando Hugo Sánchez mencionaba la tina de los cangrejos, el congrejo iba subiendo y los demás lo echaban para abajo, nosotros, no le deseamos el mal a nadie, al contrario, en una competencia deportiva alguien va a salir adelante y alguien se va a quedar, pero el que se quedó haga un doble esfuerzo para lograr el objetivo en la siguiente oportunidad, ese es el ADN de aquel que aprende más del fracaso que del éxito y que la trayectoria que sigue es ascendente si eso causa problemas lo seguiremos sosteniendo porque eso es lo que todos debemos hacer, cuando suceda algo contrario no favorable sigas adelante, ojalá la gente reflexione y se le quite la idea de querer que le vaya mal a alguien”, comentó el Ing. Rodríguez.





Gignac y Carlos González, con chances de jugar en el Mundial de Clubes

Además destacó que es muy posible que André Pierre Gignac y Carlos González puedan ver actividad en el duelo del próximo jueves.

“André ya está al 100 por ciento. Hoy ya Carlos González entrenó con el preparador físico, eso quiere decir que es la última etapa ya evolucionó su lesión y obviamente la regla de oro es que no ponemos alineaciones, pero ya Ricardo tiene a todos los futbolistas completos, obviamente ya Carlos no ha hecho futbol con el equipo, solo ya lo dieron de alta el terapeuta y el preparador físico lo pusieron a la orden de Ricardo, que bueno que ya lo tenga disponible para cuando lo necesite”, agregó el presidente de los universitarios.