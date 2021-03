Estoy contento, pero no satisfecho: Tomás Boy

Mazatlán fue derrotado como local por las Águilas del América por un desafortunado autogol que podría dejarlos fuera de la zona de clasificación al finalizar la jornada 12 del Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX, Tomás Boy se manifestó sobre esta situación.

“El resultado es como es. Esos son los hechos, hemos perdido el partido. Hemos tenido un error que no tiene nada que ver con el autogol, ese es un accidente. El error es en la salida, y desgraciadamente va al marcador”, comentó el estratega mexicano.

A pesar de que los locales también buscaron el arco de su rival, no tuvieron la fortuna para romper el cero que los sentenció a su sexta derrota del certamen."El partido fue muy parejo, muy disputado, muy bueno por parte de ambos equipos, fuimos contra el líder de la competencia, y es importante saber que el partido que hicimos fue bueno. Estoy contento, mas no satisfecho, porque mi equipo hizo un gran esfuerzo, somos otro equipo que comenzó la liga, y eso no me conforma, pero me deja tranquilo”, asegura Boy.

Habló sobre la falta de contundecia

Los sinaloenses no se han manifestado como una de las mejores ofensivas del torneo, pero han mostrado su poderío en algunos encuentros. Ante los dirigidos por Santiago Solari, sufrieron por la falta de contundencia de cara al arco.

“Evidentemente el aspecto de contundencia es un valor que siempre está presente en los partidos, hemos tenido un palo, después una de Sanvezzo muy buena, al final el equipo trabajó muy bien buscando cortar los circuitos del rival, y el gol ha sido un accidente de juego”, mencionó el técnico de Mazatlán.

Nuevamente se manifestó sobre la cancha y los comentarios de sus jugadores con respecto al terreno de juego, pero no lo toma como un pretexto porque eso podría afectar a su equipo de igual forma que a su rival. “A veces pienso que la cancha no nos ayuda mucho la cancha porque los jugadores se quejan de lo dura que está, aunque la cancha es para los dos, y por lo demás tuvimos nuestras oportunidades y no fuimos puntuales”, sentenció el experimentado entrenador.

Con esta derrota, los mazatlecos se ubican en el noveno sitio de la competencia, pero podrían tener un descenso considerable si se da una combinación de resultados. La próxima jornada visitan al Puebla y buscarán volver a los puestos de repechaje.