Estoy muy apenado por los malos resultados: José Cruz

Los Rayos del Necaxa no levantan, con la derrota 3 por 1 ante Santos, suman 8 partidos sin conocer la victoria. Su técnico José Guadalupe Cruz asume la responsalidad y aceptó estar en deuda con la afición del equipo.

“Me siento más que apenado con nuestra afición por los resultados, pero tampoco voy a justificar mi plantel, al final somos de primera división y tenemos que llevar ese estandarte, yo pienso que eso distingue al profesional de cualquier disciplina, su compromiso, estar trabajando el día día, insisto nos queda la segunda parte del campeonato y vamos a a pelear”.

Necaxa se ubica en la penúltima posición de la Tabla General, sólo por arriba de Pachuca que es el sotanero del Guard1anes 2021.

José Guadalupe Cruz no ha podido enderezar el barco del Necaxa y esta fecha doble era una buena oportunidad para salir de la mala racha, sin embargo Santos fue un equipo superior.

“Santos es un equipo muy fuerte, sabe perfectamente lo que juega, domina su estrategia, nosotros vinimos a plantarles un partido inteligente, ordenado, bien tácticamente, tuvimos el 1-2, los cambios parece que vinieron bien, después tenemos una opción de gol que no se concreta en los pies de Kevin Mercado, y a los minutos se vienen 3-1 , yo pienso que se había hecho un esfuerzo importante del equipo, no se había rendido, no había tirado el partido, así es el fútbol, acierto y error. Ellos son locales que tienen un plantel muy basto y con mucha calidad en el equipo, me quedo contento con el equipo porque dejaron todo, todavía el campeonato tiene muchos partidos por que pelear y hacer mejores partidos”.

Necaxa visitara a León el próximo sábado en el partido correspondiente a la Jornada 11 de la Liga BBVA MX con el objetivo de salir del fondo de la Tabla General de este Guard1anes 2021.