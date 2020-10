Exjugador de Pumas perdió amistades por el Clásico Capitalino

El exjugador de los Pumas, Marcelo Alatorre, vivió al máximo los Clásicos Capitalinos, a pesar de únicamente vestir la camiseta universitaria del 2015 al 2017. El lateral derecho reveló que incluso llegó a perder amistades en consecuencia de este duelo.

“Era matar o morir en estos partidos, siempre sin perder la cabeza, pero la pelea estaba en cada segundo dentro de la cancha, hasta las amistades se llegaron a perder entre paisanos, entre extranjeros, sabían el valor de ese partido y créeme que amistades se perdían por el hecho de querer ganar el partido”, dijo en entrevista para el diario AS.

El jugador de 35 años aseguró que desde que pisó Universidad Nacional, le tatuaron el compromiso que debe tener en los choques ante las Águilas del América.

“Es un partido, y así me lo comentaron cuando llegue a Pumas, que no se puede perder. Es tanta la rivalidad, que se hace lo más importante del torneo, me dijeron que podía perder cualquier partido pero no contra América, es a matar o morir”.