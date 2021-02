Félix Torres denuncia racismo en el partido ante San Luis

Félix Torres jugador de Santos Laguna denunció actos de racismo en su contra al final del partido en el Alfonso Lastras contra el Atlético de San Luis, sobre el final del encuentro hubo un conato de bronca, donde presuntamente recibió insultos racistas, Matheus Doria, en conferencia de prensa expresó que vio al jugador en el vestidor llorando tras el lamentable incidente.

“Quiero expresar algo, algo sorpresivo para mí que me lleve el día de hoy en el encuentro en el cual fui expulsado por unas palabras que me dolieron demasiado , me siento golpeado en este momento y me da mucha tristeza que esté pasando esto en el futbol, una persona como yo que no tengo problemas con nadie y que nunca trato de llevarme con todos, sea del color que sea, creo que lo que pasó el día de hoy no puede seguir pasando, me siento afectado, me siento muy triste y yo creo que mis compañeros no importa el color que yo tenga, me quieren así, ellos saben la persona que yo soy”, reveló tras el partido en el Alfonso Lastras.

“No saben el dolor que estoy sintiendo ahora pero me siento identificado como negro y estoy orgulloso de mi color. Y quiero mucho a mis compañeros porque ellos me defienden en todo lo que yo hago y siempre están ahí respaldándome y quiero dejarle este mensaje para que no siga pasando esto en el fútbol, yo creo que es algo que se ha venido repitiendo pero si te lo dicen de la manera que nos recibes en el momento del partido te golpea mucho, era todo lo que tengo que decir en este día saber”, esto comentó Torres, tras el duelo.

El Club Santos Laguna y su Presidente, Alejandro Irraragorri condenaron el acto con el siguiente mensaje: “NO AL RACISMO , entrar al vestidor y ver a un jugador llorando por los insultos recibidos es realmente lamentable”.