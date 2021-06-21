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Futbolistas brasileños destacados en Pumas UNAM | FOTOS
Higor Meritao y José Rogeiro son nuevos jugadores de Pumas UNAM. Conoce algunos futbolistas brasileños que han triunfado en el equipo universitario.
¿Podrán Higor Meritao y José Rogeiro marcar época en Pumas? Checa esta galería con algunos futbolistas brasileños que triunfaron en Pumas UNAM durante diferentes épocas.
Futbolistas brasileños que triunfaron en Pumas
1. Ricardo “Tuca” Ferretti
2. Evanivaldo Castro “Cabinho”
3. Leandro Augusto
4. Ailton Da Silva
5. Spencer Coelho
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