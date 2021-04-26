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¡Clásico Capitalino! 10 futbolistas que jugaron en América y Pumas | FOTOS

Más de 30 futbolistas han jugado en América y Pumas, eternos rivales del futbol mexicano. Te mostramos a 10 de los jugadores más relevantes.

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