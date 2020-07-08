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¡Las mejores imágenes del Chivas vs Tigres en la Copa GNP Por México!
¡Un partido muy trabado! Gignac marcó en la primera mitad.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Guadalajara vs Tigres UANL, corresponding to Group A of the GNP Cup for Mexico, at Akron Stadium, on Wednesday 8, July 2020. <br><br> durante el partido Guadalajara vs Tigres UANL, correspondiente al Grupo A de la Copa GNP por Mexico, en el Estadio Akron, el Miercoles 08 de Julio de 2020.
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Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Guadalajara vs Tigres UANL, corresponding to Group A of the GNP Cup for Mexico, at Akron Stadium, on Wednesday 8, July 2020. <br><br> durante el partido Guadalajara vs Tigres UANL, correspondiente al Grupo A de la Copa GNP por Mexico, en el Estadio Akron, el Miercoles 08 de Julio de 2020.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Guadalajara vs Tigres UANL, corresponding to Group A of the GNP Cup for Mexico, at Akron Stadium, on Wednesday 8, July 2020. <br><br> durante el partido Guadalajara vs Tigres UANL, correspondiente al Grupo A de la Copa GNP por Mexico, en el Estadio Akron, el Miercoles 08 de Julio de 2020.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Guadalajara vs Tigres UANL, corresponding to Group A of the GNP Cup for Mexico, at Akron Stadium, on Wednesday 8, July 2020. <br><br> durante el partido Guadalajara vs Tigres UANL, correspondiente al Grupo A de la Copa GNP por Mexico, en el Estadio Akron, el Miercoles 08 de Julio de 2020.
Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Guadalajara vs Tigres UANL, corresponding to Group A of the GNP Cup for Mexico, at Akron Stadium, on Wednesday 8, July 2020. <br><br> durante el partido Guadalajara vs Tigres UANL, correspondiente al Grupo A de la Copa GNP por Mexico, en el Estadio Akron, el Miercoles 08 de Julio de 2020.
Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Guadalajara vs Tigres UANL, corresponding to Group A of the GNP Cup for Mexico, at Akron Stadium, on Wednesday 8, July 2020. <br><br> durante el partido Guadalajara vs Tigres UANL, correspondiente al Grupo A de la Copa GNP por Mexico, en el Estadio Akron, el Miercoles 08 de Julio de 2020.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Guadalajara vs Tigres UANL, corresponding to Group A of the GNP Cup for Mexico, at Akron Stadium, on Wednesday 8, July 2020. <br><br> durante el partido Guadalajara vs Tigres UANL, correspondiente al Grupo A de la Copa GNP por Mexico, en el Estadio Akron, el Miercoles 08 de Julio de 2020.
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Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Guadalajara vs Tigres UANL, corresponding to Group A of the GNP Cup for Mexico, at Akron Stadium, on Wednesday 8, July 2020. <br><br> durante el partido Guadalajara vs Tigres UANL, correspondiente al Grupo A de la Copa GNP por Mexico, en el Estadio Akron, el Miercoles 08 de Julio de 2020.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Guadalajara vs Tigres UANL, corresponding to Group A of the GNP Cup for Mexico, at Akron Stadium, on Wednesday 8, July 2020. <br><br> durante el partido Guadalajara vs Tigres UANL, correspondiente al Grupo A de la Copa GNP por Mexico, en el Estadio Akron, el Miercoles 08 de Julio de 2020.
Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Guadalajara vs Tigres UANL, corresponding to Group A of the GNP Cup for Mexico, at Akron Stadium, on Wednesday 8, July 2020. <br><br> durante el partido Guadalajara vs Tigres UANL, correspondiente al Grupo A de la Copa GNP por Mexico, en el Estadio Akron, el Miercoles 08 de Julio de 2020.
Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Guadalajara vs Tigres UANL, corresponding to Group A of the GNP Cup for Mexico, at Akron Stadium, on Wednesday 8, July 2020. <br><br> durante el partido Guadalajara vs Tigres UANL, correspondiente al Grupo A de la Copa GNP por Mexico, en el Estadio Akron, el Miercoles 08 de Julio de 2020.