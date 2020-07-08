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¡Las mejores imágenes del Chivas vs Tigres en la Copa GNP Por México!

¡Un partido muy trabado! Gignac marcó en la primera mitad.

Las mejores imágenes del Chivas vs Tigres en la Copa GNP Por México

Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Guadalajara vs Tigres UANL, corresponding to Group A of the GNP Cup for Mexico, at Akron Stadium, on Wednesday 8, July 2020. <br><br> durante el partido Guadalajara vs Tigres UANL, correspondiente al Grupo A de la Copa GNP por Mexico, en el Estadio Akron, el Miercoles 08 de Julio de 2020.

Las mejores imágenes del Chivas vs Tigres en la Copa GNP Por México




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Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Guadalajara vs Tigres UANL, corresponding to Group A of the GNP Cup for Mexico, at Akron Stadium, on Wednesday 8, July 2020. <br><br> durante el partido Guadalajara vs Tigres UANL, correspondiente al Grupo A de la Copa GNP por Mexico, en el Estadio Akron, el Miercoles 08 de Julio de 2020.

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Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Guadalajara vs Tigres UANL, corresponding to Group A of the GNP Cup for Mexico, at Akron Stadium, on Wednesday 8, July 2020. <br><br> durante el partido Guadalajara vs Tigres UANL, correspondiente al Grupo A de la Copa GNP por Mexico, en el Estadio Akron, el Miercoles 08 de Julio de 2020.

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