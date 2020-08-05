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Los extranjeros que han hecho una gran carrera en el futbol mexicano
A continuación te presentamos a los extranjeros veteranos que han destacado en la Liga MX.
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Christian Chaco Giménez
Jorge Martinez/MEXSPORT | during the game Monterrey vs Necaxa, corresponding to the Quarterfinals Second leg match of the Liga BBVA Bancomer MX Torneo Clausura 2019, at BBVA Bancomer Stadium, Monterrey Nuevo León, México, on May 12, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs Necaxa, correspondiente al partido de Vuelta de los cuartos de final de la Liga BBVA Bancomer MX Torneo Clausura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, Monterrey Nuevo León, México, el 12 de mayo de 2019.
Sambueza
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Christian Chaco Giménez
Jorge Martinez/MEXSPORT | during the game Monterrey vs Necaxa, corresponding to the Quarterfinals Second leg match of the Liga BBVA Bancomer MX Torneo Clausura 2019, at BBVA Bancomer Stadium, Monterrey Nuevo León, México, on May 12, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs Necaxa, correspondiente al partido de Vuelta de los cuartos de final de la Liga BBVA Bancomer MX Torneo Clausura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, Monterrey Nuevo León, México, el 12 de mayo de 2019.
Sambueza