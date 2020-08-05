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Los extranjeros que han hecho una gran carrera en el futbol mexicano

A continuación te presentamos a los extranjeros veteranos que han destacado en la Liga MX.

Por: Alejandro Puello

El ‘Chaco’ apenas puso fin a su carrera e 2018 a los 37 años. El argentino naturalizado mexicano le dijo adiós a las canchas con Pachuca luego de estar en Cruz Azul por siete años.

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Christian Chaco Giménez

El ‘Trapito’ Marcelo Barovero sigue en activo y apenas este verano dejó México después de su paso con Necaxa y Monterrey. Fue a los 36 años cuando abandonó territorio nacional para ir al Burgos Club de la Segunda División B de España.

Jorge Martinez/MEXSPORT | during the game Monterrey vs Necaxa, corresponding to the Quarterfinals Second leg match of the Liga BBVA Bancomer MX Torneo Clausura 2019, at BBVA Bancomer Stadium, Monterrey Nuevo León, México, on May 12, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs Necaxa, correspondiente al partido de Vuelta de los cuartos de final de la Liga BBVA Bancomer MX Torneo Clausura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, Monterrey Nuevo León, México, el 12 de mayo de 2019.

El ‘Chema’ Basanta es uno de los máximos emblemas de Monterrey y sigue en activo pese a que todavía no encuentra equipo después que le dijera adiós a Rayados en el pasado verano.
El ‘Enano’ se formó en Pachuca, pero fue con Tigres donde se convirtió en ídolo y figura para la afición. El argentino dejó la institución felina en 2018 cuando se retiró a los 39 años de edad.
EL ‘Cóndor’ jugó hasta los 40 años y es una de las leyendas del Pachuca debido a que fue parte del club que ganó todo en la década de los 2000 y conquistó la Copa Sudamericana en 2006 ante el Colo Colo.
A los 36 años, Rubens Sambueza sobresale como una de las figuras de Toluca,

Sambueza

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El ‘Chaco’ apenas puso fin a su carrera e 2018 a los 37 años. El argentino naturalizado mexicano le dijo adiós a las canchas con Pachuca luego de estar en Cruz Azul por siete años.

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Christian Chaco Giménez

El ‘Trapito’ Marcelo Barovero sigue en activo y apenas este verano dejó México después de su paso con Necaxa y Monterrey. Fue a los 36 años cuando abandonó territorio nacional para ir al Burgos Club de la Segunda División B de España.

Jorge Martinez/MEXSPORT | during the game Monterrey vs Necaxa, corresponding to the Quarterfinals Second leg match of the Liga BBVA Bancomer MX Torneo Clausura 2019, at BBVA Bancomer Stadium, Monterrey Nuevo León, México, on May 12, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs Necaxa, correspondiente al partido de Vuelta de los cuartos de final de la Liga BBVA Bancomer MX Torneo Clausura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, Monterrey Nuevo León, México, el 12 de mayo de 2019.

El ‘Chema’ Basanta es uno de los máximos emblemas de Monterrey y sigue en activo pese a que todavía no encuentra equipo después que le dijera adiós a Rayados en el pasado verano.
El ‘Enano’ se formó en Pachuca, pero fue con Tigres donde se convirtió en ídolo y figura para la afición. El argentino dejó la institución felina en 2018 cuando se retiró a los 39 años de edad.
EL ‘Cóndor’ jugó hasta los 40 años y es una de las leyendas del Pachuca debido a que fue parte del club que ganó todo en la década de los 2000 y conquistó la Copa Sudamericana en 2006 ante el Colo Colo.
A los 36 años, Rubens Sambueza sobresale como una de las figuras de Toluca,

Sambueza

El ‘Chaco’ apenas puso fin a su carrera e 2018 a los 37 años. El argentino naturalizado mexicano le dijo adiós a las canchas con Pachuca luego de estar en Cruz Azul por siete años.
El ‘Trapito’ Marcelo Barovero sigue en activo y apenas este verano dejó México después de su paso con Necaxa y Monterrey. Fue a los 36 años cuando abandonó territorio nacional para ir al Burgos Club de la Segunda División B de España.
El ‘Chema’ Basanta es uno de los máximos emblemas de Monterrey y sigue en activo pese a que todavía no encuentra equipo después que le dijera adiós a Rayados en el pasado verano.
El ‘Enano’ se formó en Pachuca, pero fue con Tigres donde se convirtió en ídolo y figura para la afición. El argentino dejó la institución felina en 2018 cuando se retiró a los 39 años de edad.
EL ‘Cóndor’ jugó hasta los 40 años y es una de las leyendas del Pachuca debido a que fue parte del club que ganó todo en la década de los 2000 y conquistó la Copa Sudamericana en 2006 ante el Colo Colo.
A los 36 años, Rubens Sambueza sobresale como una de las figuras de Toluca,

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