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Galería | León saca las garras ante Gallos

León derrotó en el arranque del torneo a Gallos, con doblete de Mena.

Por: Azteca Deportes

León vs Gallos
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