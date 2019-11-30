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GALERÍA | Monarcas derrota a León y va a la Semifinal del torneo

Morelia venció a León, viniendo desde atrás para conseguir su pase a la antesala de la Final.

Por: Azteca Deportes

León vs Monarcas
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