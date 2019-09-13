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Victoria con debut para San Luis en imágenes
El técnico uruguayo Gustavo Matosas debuta ganando con el conjunto colchonero.
Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Atletico San Luis, corresponding to day 9 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauhtemoc Stadium, on September 13, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Atletico San Luis, correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauhtemoc, el 13 de Septiembre de 2019.
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