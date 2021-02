Gigliotti seguramente no lo sabía, pero puso en riesgo a todos: Andrés Lillini

La polémica que gira en torno al argentino Emmanuel Gigliotti sigue creciendo, luego de confesar que jugó estando contagiado de Covid-19 la final ante Pumas del torneo pasado de la Liga BBVA MX. En este caso, Andrés Lillini técnico de los Pumas reconoció que “es un situación difícil” que no debe tomarse a la ligera.

“Yo le creo a Gigliotti y seguramente no lo sabía, pero puso en riesgo a todos. Debemos cuidarnos y saber que esto es una situación difícil. La final la perdimos y si él jugó o no contagiado y sí el club lo dice o no es cosa de ellos, es una situación muy propia del club. Nosotros nos cuidamos y el club gasta mucha plata y por eso no hemos tenido ningún problema”, comentó en conferencia de prensa Andrés Lillini, técnico auriazul, al término del partido ante Rayados de Monterrey.

Por otro lado, con la derrota de 1-0 ante Monterrey, los Pumas ya suman dos derrotas en el torneo y se alejan de los lugares de clasificación, por lo que al estratega argentino le preocupa el momento que pasa su equipo y considera que la falta de resultados se debe a “lo mal que jugamos”, aunque no está de acuerdo a que se diga que los auriazules están en “crisis”.

“Solo es una falta de resultados que tenemos que soportar y mejorar rápido porque nuestro objetivo es meternos a la liguilla y no podemos quedarnos lejos del pelotón que lucha por eso y segundo tenemos que repetir lo que se hizo el torneo pasado que fue muy bueno”, agregó el director técnico de los Pumas.

Mientras tanto, otro de los tema en los que Andrés Lillini debe de tomar cartas en el asunto, es con los problemas que rodean a Alan Mozo, debido a que en el partido ante Monterrey de este sábado salió expulsado y apenas se reincorporaba a la actividad después de ser suspendido por violar los codigos de disciplina del club universitario.

“Lo de Alan es un conjunto de situación que vamos a revertir desde los temas de la cabeza.

No sé si fue riguroso o no pero él tenía la pelota y por algo técnico se va expulsado”, agregó Andrés Lillini en conferencia de prensa.

Los Pumas reanudarán actividad en la Liga BBVA Mx cuando enfrenten a los ‘Diablos Rojos’ del Toluca en la jornada seis del Torneo Guard1anes 2021.

Por Emilio Lara