Giran orden de aprehensión en contra del Cabrito Arellano

El caso de la presunta violación en la que está involucrado el exfutbolista mexicano Jesús ‘Cabrito’ Arellano dio un giro inesperado este martes, pues las autoridades han emitido una orden de aprehensión luego de que la parte afectada presentara un nuevo recurso en contra del exeleccionado nacional.

De acuerdo con información de ESPN, un juez de control y juicio oral liberó la orden ya que el pasado 19 de diciembre se llevó a cabo una audiencia a la cual el exfutbolista de los Rayados de Monterrey debía asistir, sin embargo no se presentó y únicamente envió a sus abogados a tratar el tema.

Esto obligó al juez de control a girar la orden de aprehensión en contra de Jesús Arellano, además de órdenes de cateo para ubicar al jugador, quien en 2017 fue acusado de violación a una menor de edad, quien ha sido identificada como una de sus sobrinas.

No es la primera vez que Arellano está prófugo de la justicia, pues en 2017, que fue el año en el que fue denunciado, permaneció libre hasta que fue encontrado en 2019 por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. No obstante, después de cinco días tras las rejas, el juez indicó que no había pruebas suficientes para vincularlo a proceso y fue liberado. Pero ahora, tras el nuevo recurso presentado, las autoridades han tomado la decisión de detenerlo.

La carrera futbolística del Cabrito Arellano

Jesus ‘Cabrito’ Arellano debutó en el fútbol profesional con Monterrey en la campaña 1993-1994 y fue campeón de liga con el club en tres ocasiones, en donde disputó más de 400 partidos y marcó 47 goles. También vistió la camiseta de las Chivas del Guadalajara.

A nivel de selección, debutó con el combinado azteca en 1996, de la mano del entrenador Bora Milutinovic. Jugó los Mundiales de 1998, 2002 y 2006. Fue campeón de la Copa Confederaciones y jugó dos Copas América, siendo uno de los futbolistas más populares del momento en México.