Siempre un triunfo anima a trabajar de mejor manera: Pablo Guede

Los Xolos de Tijuana regresaron a la senda de la victoria pero para Pablo Guede, técnico del cuadro fronterizo, lo importante no fue conseguir los tres puntos, sino encontrar el “convencimiento de no dejar correr” por parte de su jugadores.

“Siempre un triunfo anima a trabajar de mejor manera pero yo creo que es más valioso el convencimiento de correr, nosotros podemos jugar mejor, peor, ganar, perder, pero no podemos dejar de correr. Nosotros sin correr no somos nada, si no le corremos no le ganamos a nadie, eso es una realidad y ya tenemos la experiencia de haber recibido 7 goles en 2 partidos por no haber corrido. El sacrificio no se negocia y dejando fuera esos dos partidos el equipo siempre se sacrificó al margen del resultado.” comentó Pablo Guede en conferencia virtual.

Los Xolos suman 10 puntos en el torneo y se despegaron de la zona baja de la clasificación general, gracias a dos anotaciones del colombiano Fabián Castillo, aunque salió de cambio al minuto 78’ luego de tener “calambres por todos lados”, aunque Pablo Guede aseguró en la misma conferencia que no es nada de gravedad.

El próximo encuentro que disputarán los Xolos de Tijuana será el próximo miércoles 9 de septiembre cuando visiten al Mazatlán FC, partido que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca 7.

