Hay que ir partido a partido y el empate es un resultado justo: Tomás Boy

Tomás Boy se dijo “contento” en conferencia de prensa, luego del empate sin goles ante el Club Santos, correspondiente a la jornada 3 del Torneo Guard1anes 2021. Aunque el resultado de esta noche en Mazatlán fue “justo” a pesar de tener muchas impresiones y no poder contar con su delantero titular Fernando Aristeguieta por lesión.

“Fernando Aristeguieta por supuesto que es importante, pero no podemos depender de un solo jugador. Creo que el equipo se manifestó bien durante el encuentro, el muchacho que entró lo hizo bastante bien. De todas maneras es un ataque diferente cuando está y se tenía que jugar de otra forma. No quiero llamar la atención de un jugador que nos faltó o no. Debo reconocer que al final del juego, las cosas se pusieron difíciles”, comentó el director técnico de Club Mazatlán, Tomás Boy.

Por otro lado, el estratega de los ‘cañoneros’ reconoció de igual forma, que el partido se complicó en el segundo tiempo ante la presión constante del equipo visitante, los cuales tuvieron cinco llegadas de peligro que no lograron capitalizar.

“Ellos juegan a presionar. Al final nos superaron. La mayoría de los equipos juegan de la misma manera que Santos los hizo, presionar constantemente. Nos faltó un poco de control y eso generó muchos errores que ellos no pudieron aprovechar”, agregó Tomás Boy por medio de la conferencia virtual desde el ‘Kraken’.

El próximo viernes, Mazatlán tendrá de nueva cuenta un juego como local y recibirá a los ‘Tuzos’ del Pachuca, en el juego correspondiente a la fecha 4 del Torneo Guard1anes 2021. Es muy probable que el encuentro se realice a puerta cerrada, pero lo podrás disfrutar por las pantallas de Azteca 7 en punto de las 9:15 de la noche.

Por Emilio Lara