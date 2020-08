Hecho en CU

Las redes sociales estallaron con cuatro imágenes que publiqué de posibles candidatos para dirigir a nuestros queridos Pumas. Cuatro de varios que son opción y que podríamos ver próximamente: Hugo Sánchez, Ricardo Lavolpe –si, a pesar de haber anunciado su retiro como entrenador-, Hernán Cristante y Guillermo Vázquez –a mediano o largo plazo pues ahora es técnico del San Luis-. Aficionados al equipo auriazul mostraron preferencia por Hugo para tener una tercera etapa como director técnico, luego el más nombrado fue Memo Vázquez, pocos le dieron el visto bueno a Ricardo Lavolpe y escaso fue el apoyo para Hernán Cristante. Hubo menciones también para Jorge Campos, Jaime Lozano, Víctor Manuel Vucetich, Israel López y hasta para el ahora interino Andrés Lillini.

Queda claro que la predilección es por la gente HECHA EN CU. Si bien no todos los egresados del equipo hay cosechados éxitos, el público universitario no desea que se rompa la tradición porque las experiencias más recientes de técnicos que no se formaron bajo la filosofía puma, han sido un fracaso monumental: Mario Carrillo, José Luis Trejo, Sergio Egea, Míchel.

Ahora, no podemos ocultar que son contados los que han salido de las filas del pedregal con buenas cuentas: Bora Milutinovic, Miguel Mejía Barón, Ricardo Ferretti, Hugo Sánchez y Guillermo Vázquez. Otros como Pablo Luna, Rafael Amador, Miguel España, Torres Servín, David Patiño, Joaquín del Olmo, Francisco Palencia y Mario Velarde se quedaron con las ganas de memorables conquistas.

Pumas es un equipo muy especial. Históricamente los entrenadores son de casa. Hoy ante la contingencia por la inesperada salida del español Míchel, urge una decisión importante y a la vez bien pensada para sacar de los escombros a un equipo que no merece ser ninguneado por los mismos dirigentes. Es preciso encontrar fórmulas, ideas, estrategias para levantar a un grande del futbol mexicano y de nuestro continente.

El entrenador que sea contratado debe conocer a fondo el club Universidad Nacional. La crisis orilla a fichar a un personaje cuya imagen sea un golpe anímico supremo, que su simple imagen altere los sentidos del futbolista; un técnico experimentado que absorba la tremenda presión que se vive.

En proceso y para un futuro están nombres como Jaime Lozano, Israel López, Gerardo Galindo, Ismael Íñiguez. Una nueva generación que se espera tenga conquistas importantes y le de satisfacciones al club y aficionados, necesitan tiempo para madurar y llegar con buenos conceptos y proyectos sólidos.

Besos y abrazos para todos.

Por Gerardo Melín @elmagazo